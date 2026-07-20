Blake Lively reapareció en la final del Mundial tras el desaire de Taylor Swift

Los Ángeles, Estados Unidos.- Blake Lively asistió el domingo a la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, partido que terminó con victoria española por 1 a 0. La actriz, de 38 años, compartió una fotografía en sus redes sociales junto a un grupo de amigas, entre ellas Kendall y Libby Glazer, fundadoras de Stoney Clover Lane, y Emma Gray. Su esposo, Ryan Reynolds, no apareció en la imagen.

La aparición pública se produce semanas después de que Lively quedara excluida de la boda de Taylor Swift con Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. Al evento asistieron figuras como Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Brady y Brad Pitt, entre otros. Según una fuente citada por Page Six el mes pasado, el distanciamiento entre ambas se originó tras el enfrentamiento legal de Lively con el director Justin Baldoni, en el que Swift se vio involucrada de forma indirecta.