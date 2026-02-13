  1. Inicio
"Taracá", el regreso musical de Jorge Drexler tras cuatro años

El cantante uruguayo anunció hoy que presentará nuevo disco, y el primer sencillo se llama "Toco madera". Este es el decimoquinto disco de su carrera

Jorge Drexler es uno de los artistas más representativos de la música en español.

Madrid, España.- El músico uruguayo Jorge Drexler avanzó este viernes el contenido de su próximo álbum, "Taracá", con un primer sencillo titulado "Toco madera" y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con el tambor en el centro de su estructura, el resultado es una canción "enérgica" compuesta junto a Carlos Casacuberta sobre una idea de Tadu Vázquez que juega con las dos acepciones de la expresión "Toco madera": la puramente percusiva, como se entiende en el candombe uruguayo, y la metafórica de no tentar al destino.

Ese ritmo afrouruguayo del candombe se extiende a más momentos de "Taracá", disco grabado en su mayoría en Montevideo con el que, según informa su discográfica, el artista inicia "una nueva etapa más cerca de su origen".

Será su decimoquinto disco de estudio en una larga trayectoria discográfica que en el formato largo arrancó con "La luz que sabe robar" (1992) y se interrumpía en "Tinta y tiempo" (2022), su hasta ahora último trabajo, publicado hace ya cuatro años.

Durante "las próximas semanas" se ofrecerán más detalles de este proyecto que devuelve a la actividad a Drexler (Montevideo, 1964), uno de los compositores, músicos e intérpretes más reputados de la música en español, galardonado con un Oscar, un Goya y numerosos Latin Grammy.

