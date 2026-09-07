Susan Sarandon dice que aún pierde papeles por sus opiniones políticas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Susan Sarandon volvió a hablar sobre las consecuencias que sus posturas políticas han tenido en su carrera. Durante una rueda de prensa en el Festival de Venecia, la actriz señaló que continúa sin poder acceder a ciertos proyectos porque algunas agencias recomiendan no contratarla. La intérprete, de 79 años, presentó en el festival su nueva película italiana "The Echo Chamber", dirigida por Andrea Pallaoro. Sarandon explicó que, pese a las dificultades que enfrenta dentro de la industria estadounidense, se siente respaldada fuera de Estados Unidos.

Según la actriz, el problema persiste principalmente en el ámbito de los grandes estudios. Añadió que percibe un cambio en la comprensión pública de su situación, aunque reconoció que dentro del sector aún existen posturas firmes en su contra por parte de personas vinculadas al sionismo. La controversia se originó en 2023, cuando Sarandon participó en una manifestación propalestina en Nueva York tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Sus declaraciones sobre la comunidad judía generaron un fuerte rechazo, lo que la llevó a publicar una disculpa pública semanas después, en la que reconoció que su forma de expresarse había sido un error.