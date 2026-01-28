Susan Sarandon: El nuevo rostro de Hollywood que conquistará los Premios Goya

Madrid, España.- La actriz estadounidense Susan Sarandon será galardonada con el Goya Internacional en la 40 gala de los Premios Goya del cine español, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona. La academia cinematográfica española destacó este miércoles su "filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular". Igualmente, valoró "su valiente compromiso político y social"."Es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood, admirado por amantes del cine de todo el mundo", argumentó.

Nacida en Nueva York (1946), es un nombre "crucial" del cine norteamericano contemporáneo, incidió la academia en un comunicado, pues representa la "combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político". Ha sido protagonista de títulos como 'Thelma y Louise', 'The Client', 'The Witches of Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'The Hunger' y 'Dead Man Walking'.Susan Sarandon es "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo", subrayó la junta directiva de la academia española. Desde el inicio de su carrera, en los años setenta, la artista se ha decantado por personajes de carácter y siempre tuvo el propósito de no repetirse.