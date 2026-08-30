Venecia 2026: 10 claves de la Mostra con Almodóvar ausente y solo dos mujeres a concurso

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Festival de Venecia estrenará más de 150 películas a lo largo de sus once intensos días de cine pero su programa esconde mucho más: el regreso de grandes maestros, aunque solo haya dos directoras en competición, mucha política y algo menos presencia de Hollywood... aunque las estrellas no faltarán.
Estas son diez claves de la 83 edición de la Mostra, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre.
1) Poco español en Venecia: El cine hispano casi ha desaparecido de la principal sección pese a que en la última década la conquistaron cineastas como Lorenzo Vigas, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Pedro Almodóvar. Este año estarán Penélope Cruz y Javier Bardem con la cinta 'Bunker' del francés Florian Zeller; el italo-chileno Marco Bechis con 'Ritorno a Buenos Aires' o la actriz chilena Mariana Di Girolamo en 'Wild horse nine' de Martin McDonagh.
2) Solo dos mujeres: Asimismo llama la atención la poca presencia de mujeres en la carrera por el León de Oro. En un primer momento, de las 20 películas a concurso la única firmada por una directora era 'Woman unknown', de la danesa-egipcia May el-Toukhy. Después, el certamen decidió añadir a su principal sección, 'Naza', firmada por los israelíes Rachel Szor y Yuval Abraham.
3) Una mirada al mundo actual: la Mostra dará amplia cabida al cine político. Los traumas de las guerras, los estragos de la crisis climática, la muerte en Gaza y Palestina, las tensiones en Oriente Medio, la violencia en Estados Unidos o el trabajo de cineastas perseguidos en Bielorrusia o Irán estarán muy presentes en Venecia.
4) Nanni y otros grandes regresos: además la Mostra 'hará las paces' con Nanni Moretti, que estrenará 'Succederà questa notte' (coproducción española) para volver al festival 37 años después de la sonada exclusión de 'Palombella rossa' (1989). También regresarán el sudcoreano Lee Chang-dong, el alemán Werner Herzog, el japonés Hirokazu Koreeda o el británico Martin McDonagh.
5) Horas en sala: una curiosidad de esta edición es la proyección de documentales larguísimos. El argentino Mariano Llinás estrena una 'Biografía de Jorge Luis Borges' de más de cinco horas. Aunque le superará Luca Guadagnino con uno de siete horas sobre el legado de Bernardo Bertolucci.
6) ¿Los Gallagher en góndola? uno de los títulos más esperados es el documental en el que los hermanos Liam y Noel Gallagher narrarán su reconciliación y la gira mundial que el año pasado alumbró el regreso de 'Oasis'.
7) Muchos homenajes: el primero, nada más empezar la Mostra, será para George Cloone, uno de los Leones de Oro honoríficos de esta edición junto a Ellen Burstyn, la 'madre' de 'The exorcist' (1973). También se conmemorará el centenario de Marilyn Monroe y a Bernardo Bertolucci, de quien se adaptará su último guión escrito antes de morir en la cinta 'The echo chamber', en competición oficial.
8) Menos Hollywood: este año el número de estrellas de Hollywood que pasarán por su alfombra roja menguará, aunque tampoco faltarán. Mientras que en la principal categoría destacarán Kate y Rooney Mara, Orlando Bloom, Robert Pattinson, Alicia Vikander o Susan Sarandon, en otras secciones fuera de concurso sorprenderán Russell Crowe, Pamela Anderson o Dakota Johnson.
9) España, en producción: en el Festival habrá cuatro películas con participación española. En Selección Oficial la de Nanni Moretti y 'Bunker' y fuera de concurso 'Holy Wood Dust' del cineasta ruso Víktor Kosakovski y 'Dust' del malayo Tsai Ming-liang.
10) Vanguardia latinoamericana: la presencia del cine latinoamericano será mayor en secciones secundarias o paralelas. De México llegarán tres cintas, entre estas 'Hombre al agua' de Gael García Vernal y con un papel para Ricky Martin.
La Semana Internacional de la Crítica incluye en su programa las películas colombianas 'El fin de los tiempos' y 'Meteorito' y la brasileña 'London'. Mientras que en la Jornada de los Autores se proyectarán las argentinas 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión' y 'El fantasma' y la mexicana Salón de belleza.