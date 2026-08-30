Venecia 2026: 10 claves de la Mostra con Almodóvar ausente y solo dos mujeres a concurso

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Festival de Venecia estrenará más de 150 películas a lo largo de sus once intensos días de cine pero su programa esconde mucho más: el regreso de grandes maestros, aunque solo haya dos directoras en competición, mucha política y algo menos presencia de Hollywood... aunque las estrellas no faltarán. Estas son diez claves de la 83 edición de la Mostra, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre.

1) Poco español en Venecia: El cine hispano casi ha desaparecido de la principal sección pese a que en la última década la conquistaron cineastas como Lorenzo Vigas, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Pedro Almodóvar. Este año estarán Penélope Cruz y Javier Bardem con la cinta 'Bunker' del francés Florian Zeller; el italo-chileno Marco Bechis con 'Ritorno a Buenos Aires' o la actriz chilena Mariana Di Girolamo en 'Wild horse nine' de Martin McDonagh. 2) Solo dos mujeres: Asimismo llama la atención la poca presencia de mujeres en la carrera por el León de Oro. En un primer momento, de las 20 películas a concurso la única firmada por una directora era 'Woman unknown', de la danesa-egipcia May el-Toukhy. Después, el certamen decidió añadir a su principal sección, 'Naza', firmada por los israelíes Rachel Szor y Yuval Abraham.

3) Una mirada al mundo actual: la Mostra dará amplia cabida al cine político. Los traumas de las guerras, los estragos de la crisis climática, la muerte en Gaza y Palestina, las tensiones en Oriente Medio, la violencia en Estados Unidos o el trabajo de cineastas perseguidos en Bielorrusia o Irán estarán muy presentes en Venecia. 4) Nanni y otros grandes regresos: además la Mostra 'hará las paces' con Nanni Moretti, que estrenará 'Succederà questa notte' (coproducción española) para volver al festival 37 años después de la sonada exclusión de 'Palombella rossa' (1989). También regresarán el sudcoreano Lee Chang-dong, el alemán Werner Herzog, el japonés Hirokazu Koreeda o el británico Martin McDonagh. 5) Horas en sala: una curiosidad de esta edición es la proyección de documentales larguísimos. El argentino Mariano Llinás estrena una 'Biografía de Jorge Luis Borges' de más de cinco horas. Aunque le superará Luca Guadagnino con uno de siete horas sobre el legado de Bernardo Bertolucci.