Laura Dern dará el discurso de homenaje a George Clooney en Venecia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Laura Dern se encargará de pronunciar el discurso de homenaje a George Clooney durante la gala en la que se le entregará el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, en su inauguración el próximo miércoles. La gala tendrá lugar en la Sala Grande del Palacio del Cine del Lido, la isla veneciana donde tiene lugar la Mostra, según han informado este domingo los organizadores del certamen.

En su edición 83, este prestigioso concurso cinematográfico concederá el León de Oro de Honor a George Clooney y posteriormente, el 7 de septiembre, a la actriz Ellen Burstyn. Laura Dern, oscarizada como mejor actriz de reparto por la cinta 'Marriage story', estrenada precisamente en Venecia en 2019, ha pasado en numerosas ocasiones por la Mostra desde que lo hiciera por primera vez con 'Haunted summer' (1988).