"Don't Look Back In Anger", el documental de Oasis, se verá primero en Venecia

Roma, Italia.- El documental "Oasis Don't Look Back In Anger" tendrá su presentación mundial en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de la proyección, el presidente del certamen, Alberto Barbera, adelantó en una rueda de prensa celebrada este jueves que los hermanos Gallagher acudirán al evento.



La producción recoge el desarrollo de la gira de reunión de la banda británica realizada en 2025, con material grabado durante los conciertos y momentos previos y posteriores a las actuaciones. Incluye además las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam Gallagher en más de veinte años, en las que ambos abordan tanto la separación del grupo como su posterior regreso a los escenarios.



Instagram

El filme llegará a las salas IMAX y a los cines del Reino Unido el 9 de septiembre, y al resto de mercados internacionales el 11 de septiembre. Según se ha confirmado, la fecha de estreno en Latinoamérica será el 10 de septiembre. Más adelante, la producción estará disponible en las plataformas Disney+ y Hulu. La dirección corre a cargo de Will Lovelace y Dylan Southern, responsables también de "Shut Up and Play the Hits" y "Meet Me in the Bathroom", mientras que la producción está firmada por Steven Knight, guionista y productor conocido por "Peaky Blinders" y "A Thousand Blows".