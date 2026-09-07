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Princesa Leonor en la Universidad Carlos III: así ha sido su primer día de Ciencias Políticas

La princesa Leonor comienza este lunes su grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid entre gran expectación y con su primera clase de Teoría del Derecho

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 09:23
Princesa Leonor en la Universidad Carlos III: así ha sido su primer día de Ciencias Políticas

La princesa Leonor comienza este lunes sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid entre gran expectación.

 Foto: EFE

Madrid España.- La princesa Leonor, heredera de la Corona española, comenzó con "muchas ganas" este lunes su etapa universitaria, según aseguró antes de entrar a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará durante los próximos cuatro años la carrera de Ciencias Políticas.

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Ataviada con unos vaqueros, una camisa blanca, unas deportivas y un bolso negro de gran tamaño llegó la primogénita de los reyes de España al campus, donde la expectación era ya visible desde primeras horas de la mañana, con decenas de periodistas esperando su llegada, y donde fue recibida con aplausos.


Princesa Leonor en la Universidad Carlos III: así ha sido su primer día de Ciencias Políticas
(Foto: EFE)

La heredera de la Corona fue recibida por el rector de la Universidad, Ángel Arias; y otras autoridades académicas para darle la bienvenida a esta universidad pública madrileña, en la que empiezan este lunes más de 4.000 nuevos alumnos.

La princesa estaba "ilusionada, tranquila y con ganas de comenzar y de conocer a sus compañeros", explicó el rector a los medios de comunicación.

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Cuarenta alumnos compartirán aula con Leonor de Borbón, que este primer día tendrán su primera clase, que será sobre Teoría del Derecho.

El rector insistió en la "máxima normalidad en los horarios y en los campus" y recordó que la normativa de la universidad prohíbe el uso del teléfono móvil dentro de las aulas y que solamente el profesor lo puede autorizar para cuestiones didácticas o pedagógicas de las asignaturas.

La presencia de la princesa no ha conllevado ni selección de alumnos ni profesores, indicó el decano de la Facultad, Antonio Descalzo.


Princesa Leonor en la Universidad Carlos III: así ha sido su primer día de Ciencias Políticas
(Foto: EFE)

Respecto a las medidas de seguridad, el rector confió en la responsabilidad de los estudiantes y se mostró convencido de que "va a tener unos compañeros excelentes y que van a ser muy respetuosos como lo han sido siempre".  

La carrera de Ciencias Políticas, que cursará la princesa, ofrece el conocimiento crítico y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales, con materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales, según su programa.

La princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que hizo durante su formación académica internacional de dos años en el UWC College de Gales y su formación militar, en los últimos tres años.

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Redacción web
Agencia EFE

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