La Mostra de Venecia se rinde a la moda con Georgina Rodríguez como una de sus grandes protagonistas

Venecia, Italia.- La hispano argentina Georgina Rodríguez ha sido una de las invitadas este viernes a la exclusiva alfombra roja de Venecia, junto con otras muchas celebridades del mundo de la moda que desfilaron a los pies del Palacio del Cine.

La esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, invitada como parte de una delegación de Chanel con otras celebridades como Marion Cotillard, hizo acto de presencia en el Lido veneciano con el pelo suelto y un traje oscuro con chaqueta y falta tubo hasta los pies.