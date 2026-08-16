Publican primeras fotos de la boda de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez

La española también dejó claro que, debido al estilo de vida que llevan, los lujos forman parte de su día a día y que por esa razón buscaban algo mucho más especial. “Castillos, casas, islas, caballos, coches... tenemos todo eso al alcance de todos los días. Pero algo íntimo, eso es más inusual para nosotros”, explicó.