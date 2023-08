Sound of Freedom vence a Indiana Jones y a “Misión Imposible” en taquilla

Los Ángeles, California. Sound of Freedom sigue marcando récords previo a su estreno en los cines hondureños. La película protagonizada por Jim Caviezel, ha sorprendido con su arrasador éxito, superando en taquilla a las nuevas entregas de las sagas Indiana Jones y Mission: Impossible.

La película que tiene a Eduardo Verástegui como actor y productor, ha generado hasta ahora $174 millones en Estados Unidos desde su estreno el 4 de julio, reporta Deadline. Eso es más que lo generado por Indiana Jones and the Dial of Destiny $172.9 millones (estrenó el 30 de junio) y Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, $160.8 millones desde su estreno el 12 de julio.

A nivel mundial, la nueva película de Harrison Ford Dial of Destiny ha generado $375 millones, mientras que la nueva Mission Impossible protagonizada por Tom Cruise ya ha rebasado los $522 millones. En las próximas semanas, la cinta Sound of Freedom llegará al mercado internacional.