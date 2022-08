Dan la bienvenida a seniors de Dowal School

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. Bajo el lema The Future Belongs to Those Who Never Stop Dreaming (“El futuro es de aquellos que nunca dejan de soñar”), los seniors 2022-2023 de Dowal School dieron por inaugurado el tramo final de su ciclo de secundaria.

Con una colorida, animada y automovilística Senior Entrance en temática de Fórmula 1, los 50 alumnos de undécimo grado celebraron su última bienvenida de curso al centro capitalino que los ha acogido como un segundo hogar.

Una vez concluido el desayuno, la matutina caravana inició en el transitado bulevar Morazán, tomó curso hacia las Lomas del Guijarro y siguió por la Colonia Linda Vista Este, hasta llegar al colegio, donde el espectáculo continuó.

Una intrépida coreografía de baile y la animación de DJ Binbo hicieron subir los ánimos entre el público que aguardaba por su llegada, y que estuvo integrado por padres de familia, autoridades y cuerpo docente de Dowal School.