Shia LaBeouf se convierte a la fe católica tras interpretar al padre Pío

Asimismo, contó que por la depresión que tenía un arma sobre la mesa porque “ya no quería estar vivo (...) Sentía una vergüenza como nunca antes la había experimentado, el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar. No sabes a dónde ir. No puede salir y pedir un taco. Pero también tenía este profundo deseo de aguantar”.

“Yo no hubiera tenido ningún impulso para subirme a mi auto y conducir hasta el monasterio si es que no hubiera pensado: ‘oh, voy a salvar mi carrera’”, mencionó.

LaBeouf afirmó que Dios usó la película para atraerlos hacia la iglesia ya que solo decidió interpretar al padre Pío para retomar su carrera.

“Cuando llegué aquí, ocurrió un cambio. Fue como si alguien me hubiera engañado, no de mala manera. De una manera en la que no podía darme cuenta. Estaba tan cerca que no podía notarlo. Lo veo diferente ahora que ha pasado el tiempo”, aseguró.

Además, mencionó que aprendió del perdón y el arrepentimiento interpretando al santo italiano, lo que le ayudó a salir de la depresión y conocer la misericordia de Dios.

“Vi que había otras personas que han pecado incluso más allá de lo que jamás podría imaginar y que se encuentran con Cristo. Eso me hacía sentir que tenía esperanza”, relató.

También, el actor de Hollywood mencionó su experiencia con el rosario, eucaristía, las confesiones de San Agustín y su gusto por la misa en latín, de igual forma reveló que logró reconciliarse con su mamá y encontrar la paz.