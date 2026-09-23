Santillana Honduras abre las puertas de su nuevo Centro de Distribución

Tegucigalpa, Honduras. — Santillana Honduras dio hoy un paso decisivo con la apertura de su nuevo Centro de Distribución, una instalación concebida para sostener, con mayor solidez y alcance, el trabajo editorial que la compañía desarrolla en el país desde hace veinte años. Más que una ampliación logística, la nueva sede simboliza la vocación de permanencia de una editorial que ha hecho de la educación hondureña su razón de ser.

La apertura coincide con una doble efeméride para la editorial; los 66 años de fundación del Grupo Santillana y los 20 años de su presencia en Honduras. Así lo recordó David Delgado, director de Santillana Centroamérica, quien subrayó el carácter propio del trabajo editorial desarrollado en el país.

"Llevamos 20 años haciendo propuestas educativas propias para Honduras. No son adaptaciones de España, México, Cuba o Guatemala; son propuestas hondureñas hechas por nuestros autores, escritores, editores e ilustradores hondureños, de lo que nos sentimos profundamente orgullosos", afirmó Delgado, quien atribuyó el crecimiento de dos décadas al esfuerzo constante del equipo local. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una casa nueva para una operación que crece

Con una extensión de 700 metros cuadrados, el nuevo centro sustituye al almacén que la editorial ocupó durante los últimos catorce años y representa un salto cualitativo en su capacidad operativa.

El edificio se levanta sobre criterios de funcionalidad y previsión. Un techo con recubrimiento térmico protege los materiales de las variaciones de temperatura, mientras que un sistema de circuito cerrado y vigilancia permanente, activo las veinticuatro horas de los siete días de la semana, garantiza la seguridad de las instalaciones en todo momento.



La logística, por su parte, se ha pensado para ganar en agilidad. Un andén de carga bajo techo permite recibir y despachar mercancía sin depender del clima, y el uso de montacargas reduce los tiempos de manipulación en cada etapa del proceso. A ello se suma un diseño de los espacios de trabajo atento a la ergonomía, concebido no solo para optimizar el rendimiento, sino para procurar condiciones dignas a quienes allí desarrollan su labor diaria.

El proyecto fue el resultado de dos años de negociaciones y gestiones, según relató Eric Rosales, gerente de Operaciones. "Fueron dos años entre negociaciones, cálculos y reuniones, una tras otra, para que hoy podamos estar en este nuevo almacén (...). Este almacén es nuestro y es un aporte más para la educación en Honduras".

Proyección

La nueva infraestructura permitirá a Santillana incrementar su capacidad de almacenamiento, reducir los tiempos de despacho y garantizar entregas más oportunas, en beneficio directo de las instituciones educativas que confían en la editorial.

"Este nuevo Centro de Distribución es mucho más que una instalación logística; es una muestra de nuestra visión de futuro y de nuestro compromiso con quienes confían en Santillana. Hemos creado un espacio de vanguardia, seguro y eficiente que nos permitirá seguir creciendo y ofreciendo un servicio de excelencia a nuestros clientes en toda Honduras", expresó Fernando Obregón, gerente general de Santillana Honduras.



Por su parte, la gerente comercial de Santillana Honduras, Francis Tábora, ofreció el brindis inaugural y subrayó la coherencia entre el discurso institucional de la editorial y su realidad interna. "Santillana es innovación, Santillana es evolución (...). Esta es parte de nuestra evolución, de nuestra innovación desde adentro, desde la casa: el tener espacios en condiciones apropiadas para que no solo disfrutemos lo que hacemos, sino que también tengamos una estadía placentera", apuntó.

Un puente entre España y América Latina