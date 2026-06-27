Con orgullo y distinción, los seniors de la IST celebran su Prom Night

Tegucigalpa, Honduras.- La Prom Night de la International School of Tegucigalpa reunió anoche a 67 seniors y más de 620 invitados en el Hotel Honduras Maya para cerrar con una gala lo que fue su paso por la secundaria. El lema que eligieron para esta generación, Our Last Scene, marcó el tono de la noche desde el primer momento.

La jornada arrancó a las 7:30 p.m. con el tradicional desfile. Cada senior descendió por la escalinata engalanada con vegetación abundante y flores blancas, posó ante las cámaras y al pie de las gradas lo esperaba uno de sus padres.

Las madres aguardaban a los varones. Los padres, a las chicas. De ahí, cada pareja de progenitores e hijos avanzó por el pasillo flanqueado de arreglos florales hasta alcanzar la entrada al salón principal, donde el resto de los invitados los recibió.