Con orgullo y distinción, los seniors de la IST celebran su Prom Night

Tegucigalpa, Honduras.- La Prom Night de la International School of Tegucigalpa reunió anoche a 67 seniors y más de 620 invitados en el Hotel Honduras Maya para cerrar con una gala lo que fue su paso por la secundaria. El lema que eligieron para esta generación, Our Last Scene, marcó el tono de la noche desde el primer momento.
La jornada arrancó a las 7:30 p.m. con el tradicional desfile. Cada senior descendió por la escalinata engalanada con vegetación abundante y flores blancas, posó ante las cámaras y al pie de las gradas lo esperaba uno de sus padres.
Las madres aguardaban a los varones. Los padres, a las chicas. De ahí, cada pareja de progenitores e hijos avanzó por el pasillo flanqueado de arreglos florales hasta alcanzar la entrada al salón principal, donde el resto de los invitados los recibió.
En cuanto al vestuario, ellas eligieron principalmente vestidos de corte sirena cargados de pedrería, en tonos como marfil, baby blue y otros pasteles que dominaron la noche. Algunas se decantaron por propuestas más atrevidas en rojo o azul eléctrico, con siluetas más vaporosas que se hicieron notar entre el público.
Ellos optaron en su mayoría por el smoking negro clásico, aunque varios incorporaron color en sus trajes y aportaron un toque propio al desfile.
La ambientación fue concebida por la planner Virginia Cárcamo, quien trabajó con arreglos de gypsophila y follaje verde para vestir el salón con elegancia sin recargarlo. La iluminación y las alturas del espacio completaron una puesta en escena a la altura del evento.
Terminado el desfile, la fiesta tomó el relevo. La pista se llenó pronto, los grupos se armaron y desarmaron entre abrazos y la celebración se extendió hasta la madrugada de hoy, con los 67 seniors festejando rodeados de sus familias y amigos el cierre de una etapa y el inicio de la que sigue.