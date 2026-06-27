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Del brazo de sus padres, los seniors de la IST cerraron su etapa secundaria con orgullo

Cada senior posó en lo alto, bajó las gradas y encontró a uno de sus padres. De ahí, caminaron juntos hacia el salón ante más de 620 invitados. Así comenzó la Prom Night de la International School

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 10:42
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Flores blancas, vegetación exuberante y padres con la mirada fija en lo alto de la escalinata. Así arrancó el desfile de padres e hijos en la Prom Night de la International School of Tegucigalpa.

 Fotos: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Manuel y Natalia Núñez.

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Norman y Andrea Discua.

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Cristian Matamoros y Dina Fugon.

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Andrew Espinoza y Susan Alcerro.

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Mario y Mía Arévalo.

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Carlos y María Fernanda Ramírez.

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Glenn Miller y Elsy Matute.

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Mario Mendoza y Michelle Andino.

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Félix y Abby Castillo.

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Josué y Carol Amador.

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Diego y Valeria Díaz.

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Alejandro y Vanessa Ordóñez.

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Héctor y Lila Madrid.

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Josué Fajardo y Millka Salgado.

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Carlos y Arianna Maradiaga.

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José Ramírez y Katia Benavides.

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Ian Mateo Sánchez e Indira Trejo.

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Josué Barahona y Ana Riera.

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André Ordoñez y Gretell Bados.

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Gonzalo y Sofía Fúnes.

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Héctor y Adriana Gutiérrez.

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Héctor Fajardo y Camila Aparicio.

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Ricardo Lima y Ruth Cruz.

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Carlos Santiago y Fany Berríos.

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Rey Turcios y Mireya Maldonado.

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Elsy Rivera y Antonella Reyes.

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Manuel y Sharon Fajardo.

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Ricardo Villars y Margarita Ochoa.

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Carlos y Andrea Cortés.

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