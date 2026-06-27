Del brazo de sus padres, los seniors de la IST cerraron su etapa secundaria con orgullo

Flores blancas, vegetación exuberante y padres con la mirada fija en lo alto de la escalinata. Así arrancó el desfile de padres e hijos en la Prom Night de la International School of Tegucigalpa.
Manuel y Natalia Núñez.
Norman y Andrea Discua.
Cristian Matamoros y Dina Fugon.
Andrew Espinoza y Susan Alcerro.
Mario y Mía Arévalo.
Carlos y María Fernanda Ramírez.
Glenn Miller y Elsy Matute.
Mario Mendoza y Michelle Andino.
Félix y Abby Castillo.
Josué y Carol Amador.
Diego y Valeria Díaz.
Alejandro y Vanessa Ordóñez.
Héctor y Lila Madrid.
Josué Fajardo y Millka Salgado.
Carlos y Arianna Maradiaga.
José Ramírez y Katia Benavides.
Ian Mateo Sánchez e Indira Trejo.
Josué Barahona y Ana Riera.
André Ordoñez y Gretell Bados.
Gonzalo y Sofía Fúnes.
Héctor y Adriana Gutiérrez.
Héctor Fajardo y Camila Aparicio.
Ricardo Lima y Ruth Cruz.
Carlos Santiago y Fany Berríos.
Rey Turcios y Mireya Maldonado.
Elsy Rivera y Antonella Reyes.
Manuel y Sharon Fajardo.
Ricardo Villars y Margarita Ochoa.
Carlos y Andrea Cortés.