Prom 2026 de La Estancia School: cronología de una velada lúdica y sofisticada

Tegucigalpa, Honduras.- La noche de este sábado 12 de junio, el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa se convirtió en el escenario de una de las celebraciones más esperadas por la comunidad de La Estancia School : la Senior Prom 2025-2026.

Horas antes del inicio oficial, los 79 seniors ya se encontraban reunidos en el lugar, capturando en fotografías y videos los últimos momentos de una etapa que llega a su cierre. La expectativa crecía mientras se afinaban los detalles de una noche que prometía elegancia y emotividad.

Alrededor de las 8:00 de la noche dio inicio el tradicional descenso por la escalinata, seguido del desfile de los estudiantes acompañados por sus padres de familia, uno de los momentos más simbólicos de la velada, cargado de orgullo y nostalgia.

Una vez en el interior del salón principal, los invitados fueron recibidos por una ambientación cuidadosamente diseñada, inspirada en cartas de naipe, tableros de ajedrez y damas, elementos que aportaron un aire lúdico y sofisticado a la celebración.

En el centro del espacio, una pista de baile esperaba iluminada por la música de violines ejecutados en vivo, rodeada del júbilo de cada acompañante que se dedicó a observar y atesorar ese instante.