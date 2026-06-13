Prom 2026 de La Estancia School: cronología de una velada lúdica y sofisticada

Tegucigalpa, Honduras.- La noche de este sábado 12 de junio, el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa se convirtió en el escenario de una de las celebraciones más esperadas por la comunidad de La Estancia School: la Senior Prom 2025-2026.
Horas antes del inicio oficial, los 79 seniors ya se encontraban reunidos en el lugar, capturando en fotografías y videos los últimos momentos de una etapa que llega a su cierre. La expectativa crecía mientras se afinaban los detalles de una noche que prometía elegancia y emotividad.
Alrededor de las 8:00 de la noche dio inicio el tradicional descenso por la escalinata, seguido del desfile de los estudiantes acompañados por sus padres de familia, uno de los momentos más simbólicos de la velada, cargado de orgullo y nostalgia.
Una vez en el interior del salón principal, los invitados fueron recibidos por una ambientación cuidadosamente diseñada, inspirada en cartas de naipe, tableros de ajedrez y damas, elementos que aportaron un aire lúdico y sofisticado a la celebración.
En el centro del espacio, una pista de baile esperaba iluminada por la música de violines ejecutados en vivo, rodeada del júbilo de cada acompañante que se dedicó a observar y atesorar ese instante.
En ese ambiente, cada estudiante compartió el primer baile de la noche con su padre o madre, en una escena íntima que marcó el tono emocional del evento.
Tras el protocolo formal, las palabras y dedicatorias, el brindis y la degustación del banquete elegido, la velada dio paso a la celebración más libre. La música y el baile se extendieron hasta pasada la medianoche.
La vestimenta acompañó la estética de la ocasión: ellas lucieron vestidos largos con brillos, transparencias y escotes sutiles; mientras que ellos apostaron por trajes a la medida en tonos sobrios y elegantes, en sintonía con la formalidad del evento.
Entre detalles bien cuidados, emociones familiares y una ambientación simbólica, la Senior Prom de La Estancia School se consolidó como una noche inolvidable para la promoción 2025-2026, que celebró no solo un evento social, sino también el cierre de una etapa significativa en su vida escolar.