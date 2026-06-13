Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya

Los 79 integrantes de la promoción 2025-2026 celebraron su Senior Prom en una noche cargada de simbolismo y recuerdos.
Carlos Alberto Ochoa y su hija, Alejandra Ochoa.
Adrián Salazar y su madre, Daniela Sabillón.
Mario y Amy Lara.
Elio y Ana Isabel Mena.
Ángel Hernández y Belkis Varela.
Edwin y Ana Henríquez.
Armando Bustillo y Evelyn Elvir.
Marco Tulio y Ana Sofía Cardona.
Bryan Banegas y Gladys Hernández.
Marvin y Ana Sofía Mejía.
Fernando y Andrea López.
Edwin y Angie Aguilera.
José y Annette Padilla.
Diego Marini y Odette Gallardo.
Diego Díaz y Rina Leal.
Erick Meza y Erika Ramos.
Esdras Ramírez y Carmen Espinoza.