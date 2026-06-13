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Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya

Acompañados por sus madres y padres, los seniors de La Estancia School protagonizaron un desfile marcado por la emoción, la música en vivo y la culminación de una etapa estudiantil

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 11:35
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
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Los 79 integrantes de la promoción 2025-2026 celebraron su Senior Prom en una noche cargada de simbolismo y recuerdos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
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Carlos Alberto Ochoa y su hija, Alejandra Ochoa.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
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Adrián Salazar y su madre, Daniela Sabillón.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
4 de 18

Mario y Amy Lara.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
5 de 18

Elio y Ana Isabel Mena.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
6 de 18

Ángel Hernández y Belkis Varela.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
7 de 18

Edwin y Ana Henríquez.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
8 de 18

Armando Bustillo y Evelyn Elvir.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
9 de 18

Marco Tulio y Ana Sofía Cardona.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
10 de 18

Bryan Banegas y Gladys Hernández.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
11 de 18

Marvin y Ana Sofía Mejía.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
12 de 18

Fernando y Andrea López.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
13 de 18

Edwin y Angie Aguilera.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
14 de 18

José y Annette Padilla.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
15 de 18

Diego Marini y Odette Gallardo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
16 de 18

Diego Díaz y Rina Leal.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
17 de 18

Erick Meza y Erika Ramos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
Seniors de La Estancia School desfilan junto a sus madres y padres en el Honduras Maya
18 de 18

Esdras Ramírez y Carmen Espinoza.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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