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Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo

Vestidos de pedrería, smoking de etiqueta y una escalinata llena de flores blancas. Los 67 seniors de la IST vivieron su última noche como compañeros con elegancia y camaradería

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 10:08
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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Victoria Medina, Briana Cabrera, María Banegas y Valentina Kagie.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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Millka Salgado, Saira Cacho y Valeria Díaz.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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Lucía Sánchez y Carmen Erazo.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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Glenn Miller e Ian Mateo Sánchez.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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Benjamín Riley Robinson, Arianna Gómez y Jonathan Casaca.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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José Ramírez, Mario Mendoza, Paolo Pizzati y Emilio Izaguirre.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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Camila Figueroa y María Banegas.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
8 de 13

Alberto Erazo e Isabella Castro.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
9 de 13

Natalia Núñez, José Barahona y Andrea Discua.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
10 de 13

Victoria Medina y Carlos Santiago.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
11 de 13

Camila Figueroa, María Fernanda Ramírez y Andrea Cortés.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
12 de 13

Rey Turcios, José Ramírez y Paolo Pizzati.

Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo
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Lucía Sánchez, Andrew Espinoza y Arianna Maradiaga.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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