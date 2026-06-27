Los seniors 2026 de la IST vivieron su Prom Night con estilo y mucho compañerismo

Victoria Medina, Briana Cabrera, María Banegas y Valentina Kagie.
Millka Salgado, Saira Cacho y Valeria Díaz.
Lucía Sánchez y Carmen Erazo.
Glenn Miller e Ian Mateo Sánchez.
Benjamín Riley Robinson, Arianna Gómez y Jonathan Casaca.
José Ramírez, Mario Mendoza, Paolo Pizzati y Emilio Izaguirre.
Camila Figueroa y María Banegas.
Alberto Erazo e Isabella Castro.
Natalia Núñez, José Barahona y Andrea Discua.
Victoria Medina y Carlos Santiago.
Camila Figueroa, María Fernanda Ramírez y Andrea Cortés.
Rey Turcios, José Ramírez y Paolo Pizzati.
Lucía Sánchez, Andrew Espinoza y Arianna Maradiaga.