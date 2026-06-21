Del Campo School celebra noche de elegancia y simbolismos con su Prom Night 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una velada marcada por la emoción, la elegancia y la celebración de nuevos comienzos vivieron los 69 seniors de la promoción 2026 de Del Campo School durante su esperada Prom Night, realizada este sábado 20 de junio en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa.

Bajo el concepto de una gala editorial, la celebración fue concebida como una experiencia sofisticada y atemporal que rindió homenaje al camino recorrido por los estudiantes y al inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Inspirada en las grandes galas contemporáneas, la arquitectura clásica y la estética de las editoriales de moda, la noche convirtió cada espacio en un escenario para celebrar la identidad y los sueños de sus protagonistas.

La propuesta visual apostó por una combinación de negro, blanco marfil y tonos arena, creando una atmósfera elegante y contemporánea que acompañó cada paso que los alumnos dieron junto a sus padres sobre la pasarela.