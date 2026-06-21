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Del Campo School celebra noche de elegancia y simbolismos con su Prom Night 2026

Los 69 seniors de la promoción 2026 vivieron su prom en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, en medio de una estética vinculada a editoriales de moda y eventos elegantes

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 13:40
Del Campo School celebra noche de elegancia y simbolismos con su Prom Night 2026

Una noche donde la elegancia se convirtió en legado y donde cada senior selló el último capítulo de su vida escolar se vivió este sábado en Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Una velada marcada por la emoción, la elegancia y la celebración de nuevos comienzos vivieron los 69 seniors de la promoción 2026 de Del Campo School durante su esperada Prom Night, realizada este sábado 20 de junio en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa.

Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026

Bajo el concepto de una gala editorial, la celebración fue concebida como una experiencia sofisticada y atemporal que rindió homenaje al camino recorrido por los estudiantes y al inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Inspirada en las grandes galas contemporáneas, la arquitectura clásica y la estética de las editoriales de moda, la noche convirtió cada espacio en un escenario para celebrar la identidad y los sueños de sus protagonistas.

La propuesta visual apostó por una combinación de negro, blanco marfil y tonos arena, creando una atmósfera elegante y contemporánea que acompañó cada paso que los alumnos dieron junto a sus padres sobre la pasarela.

Entre elegancia y emociones, La Estancia School celebra su Senior Prom 2026

Los seniors fueron los grandes protagonistas del festejo que reconoció años de esfuerzo, crecimiento y experiencias compartidas dentro de las aulas. Pasada la medianoche del domingo, los agasajados continuaban compartiendo entre simbolismos cargados de significado.

Entre sonrisas, fotografías y momentos especiales junto a familiares y amigos, Del Campo Prom Night 2026 fue una despedida memorable, un ritual contemporáneo que marcó la transformación de una generación lista para escribir su propia historia.

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Melissa López
Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

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