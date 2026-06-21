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Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026

En una atmósfera sobria, moderna y profundamente simbólica, 69 estudiantes despidieron su etapa en Del Campo School este sábado en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 13:09
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Andrea Rivera, Adriana Teruel y Julinne Hasbun.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Valeria Mendoza y Paula Monzón.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Rodrigo Benítez y Jafet Vargas.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Saúl Reyes y Sebastián Amador.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Roberto Álvarez, Alejandro Zaldaña y Roberto López.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Darina Green y Viviana Chirinos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Sophia Guifarro, Emilio Guevara y Angélica Salgado.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Ariana Nolasco y Sebastián Macedo.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Marco Rodas, Óscar Flores y Ricardo Cabañas.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Olman Espinoza y Rodolfo Martínez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Valentina Kassis y Valeria Ávila.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Astrid Enamorado y Gabriela Medina.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Marcelo Mora y Ricardo Cabañas.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
14 de 16

Helena Rodriguez y Sophie Enamorado.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
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Francia Mendoza y Anitza García.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026
16 de 16

Francia Núñez y Luisa Ávila.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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