Del Campo School: entre simbolismos y gustos refinados fueron agasajados los seniors 2026

Andrea Rivera, Adriana Teruel y Julinne Hasbun.
Valeria Mendoza y Paula Monzón.
Rodrigo Benítez y Jafet Vargas.
Saúl Reyes y Sebastián Amador.
Roberto Álvarez, Alejandro Zaldaña y Roberto López.
Darina Green y Viviana Chirinos.
Sophia Guifarro, Emilio Guevara y Angélica Salgado.
Ariana Nolasco y Sebastián Macedo.
Marco Rodas, Óscar Flores y Ricardo Cabañas.
Olman Espinoza y Rodolfo Martínez.
Valentina Kassis y Valeria Ávila.
Astrid Enamorado y Gabriela Medina.
Marcelo Mora y Ricardo Cabañas.
Helena Rodriguez y Sophie Enamorado.
Francia Mendoza y Anitza García.
Francia Núñez y Luisa Ávila.