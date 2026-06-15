  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026

Reunidos en el Hotel Honduras Maya de la capital de Honduras, los alumnos de undécimo grado de Academia Los Pinares celebraron con elegancia y gozo el cierre de esta etapa

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 15:07
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
1 de 18

La gala de graduación de la promoción 2025-2026 de Academia Los Pinares se celebró este sábado 13 de junio en Tegucigalpa.

 Fotos: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
2 de 18

Carlos e Ilsa Andino.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
3 de 18

Osman y Vienna Aguilar.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
4 de 18

Abraham Andonie y Cecilia Flores.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
5 de 18

Alejandro y Adrianna Andino.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
6 de 18

Camillo y Mildred Bussi.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
7 de 18

Arantza Bercian.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
8 de 18

Javier Alberto y Ghessi Handal.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
9 de 18

Joanie Korte.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
10 de 18

Fernando e Isabella Juárez.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
11 de 18

Mario y Mariana López.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
12 de 18

Estephanie Moreno.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
13 de 18

Mario López y Ana Lardizábal.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
14 de 18

Mario y Marcela Pineda.

Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
15 de 18

Luis Fernando Rubi e Isbelly Alemán.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
16 de 18

René y Sara Peñalba.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
17 de 18

María José, Chiara y Cecilia.

 Foto: Héctor Hernández.
Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026
18 de 18

Pamie, Lizeth y Ferlet.

 Foto: Héctor Hernández.
Cargar más fotos