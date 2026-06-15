Entre júbilo y tendencias seniors de Academia Los Pinares festejan su prom 2026

La gala de graduación de la promoción 2025-2026 de Academia Los Pinares se celebró este sábado 13 de junio en Tegucigalpa.
Carlos e Ilsa Andino.
Osman y Vienna Aguilar.
Abraham Andonie y Cecilia Flores.
Alejandro y Adrianna Andino.
Camillo y Mildred Bussi.
Arantza Bercian.
Javier Alberto y Ghessi Handal.
Joanie Korte.
Fernando e Isabella Juárez.
Mario y Mariana López.
Estephanie Moreno.
Mario López y Ana Lardizábal.
Mario y Marcela Pineda.
Luis Fernando Rubi e Isbelly Alemán.
René y Sara Peñalba.
María José, Chiara y Cecilia.
Pamie, Lizeth y Ferlet.