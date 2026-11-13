Fundahrse celebra 20 años y reconoce a 91 organizaciones en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) realizó este jueves 12 de noviembre la gala de premiación del Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), que reunió a destacados líderes empresariales y representantes de organizaciones nacionales e internacionales. El evento celebró 20 años de una iniciativa que promueve y reconoce las buenas prácticas, la responsabilidad social y la sostenibilidad en las organizaciones del país.

El salón Felipe Argüello de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés fue la sede de esta edición especial, que reunió a 91 organizaciones, entre ellas 89 empresas y dos gremios, que fueron distinguidos con el Sello Fundahrse de ESR por incorporar en su gestión criterios económicos, sociales y ambientales. El reconocimiento destaca el compromiso del sector privado con una visión empresarial orientada no solo al crecimiento, sino también a la generación de oportunidades, bienestar y desarrollo sostenible para Honduras. La ceremonia inició a las 7:00 p. m. y combinó momentos de reflexión sobre los desafíos empresariales con reconocimientos a quienes han contribuido al fortalecimiento de esta agenda en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mario R. Faraj, presidente de Fundahrse, destacó que los 20 años del Sello Fundahrse representan una trayectoria construida sobre el compromiso, la visión compartida y la convicción del sector empresarial de contribuir al desarrollo sostenible de Honduras. Asimismo, resaltó el valor de la responsabilidad empresarial como un motor de cambio y transformación social. Entre los invitados especiales y representantes de organismos de cooperación y del Gobierno estuvieron el señor Juan Carlos García, secretario de Estado en el Despacho de Presidencia; el señor Alejandro Álvarez, coordinador residente de las Naciones Unidas; y el señor Gonzalo Fournier Conde, embajador de la Unión Europea en Honduras. También estuvieron la doctora María Cristina González de Handal, vicepresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); el señor Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés; y la señora Ana Clemencia Bueso, secretaria de la Junta Directiva de Fundahrse.

Reconocimientos especiales