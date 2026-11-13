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Fundahrse celebra 20 años y reconoce a 91 organizaciones en Honduras

El Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), ha sido entregado a 91 organizaciones hondureñas que apuestan por generar valor no solo desde sus resultados, sino también desde su impacto en las personas, las comunidades y el entorno

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 15:01
Fundahrse celebra 20 años y reconoce a 91 organizaciones en Honduras

Líderes empresariales disertaron sobre la importancia de establecer estrategias socialmente responsables desde el sector privado para beneficio de la comunidad.

 Foto: Yoseph Amaya

San Pedro Sula, Honduras.- La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) realizó este jueves 12 de noviembre la gala de premiación del Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable (ESR), que reunió a destacados líderes empresariales y representantes de organizaciones nacionales e internacionales.

El evento celebró 20 años de una iniciativa que promueve y reconoce las buenas prácticas, la responsabilidad social y la sostenibilidad en las organizaciones del país.

Entre premiados e invitados, así se vivió la gala del Sello FUNDAHRSE 2025

El salón Felipe Argüello de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés fue la sede de esta edición especial, que reunió a 91 organizaciones, entre ellas 89 empresas y dos gremios, que fueron distinguidos con el Sello Fundahrse de ESR por incorporar en su gestión criterios económicos, sociales y ambientales.

El reconocimiento destaca el compromiso del sector privado con una visión empresarial orientada no solo al crecimiento, sino también a la generación de oportunidades, bienestar y desarrollo sostenible para Honduras.

La ceremonia inició a las 7:00 p. m. y combinó momentos de reflexión sobre los desafíos empresariales con reconocimientos a quienes han contribuido al fortalecimiento de esta agenda en el país.

Mario R. Faraj, presidente de Fundahrse, destacó que los 20 años del Sello Fundahrse representan una trayectoria construida sobre el compromiso, la visión compartida y la convicción del sector empresarial de contribuir al desarrollo sostenible de Honduras. Asimismo, resaltó el valor de la responsabilidad empresarial como un motor de cambio y transformación social.

Entre los invitados especiales y representantes de organismos de cooperación y del Gobierno estuvieron el señor Juan Carlos García, secretario de Estado en el Despacho de Presidencia; el señor Alejandro Álvarez, coordinador residente de las Naciones Unidas; y el señor Gonzalo Fournier Conde, embajador de la Unión Europea en Honduras.

También estuvieron la doctora María Cristina González de Handal, vicepresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); el señor Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés; y la señora Ana Clemencia Bueso, secretaria de la Junta Directiva de Fundahrse.

Reconocimientos especiales

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos especiales a profesionales que contribuyen al impulso de la sostenibilidad y al fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial.

En la categoría Presidente Ejecutivo en el Impulso de la Sostenibilidad Empresarial, el reconocimiento fue otorgado al señor Leonel Gianini, CEO de Supermercados La Colonia.

En la categoría Gerente Comprometido con la RSE y la Sostenibilidad, se distinguió a Gabriela Carvajal, gerente senior de asuntos corporativos y sostenibilidad de Dinant. Por su parte, la categoría Colaborador de Fundahrse del Año reconoció a Yosseline Gálvez, directora de desarrollo institucional y comunicaciones.

Asimismo, se destacó a seis empresas que han recibido el Sello Fundahrse de ESR durante estos 20 años: BAC, BATCA, Cargill, Ficohsa, Grupo Flores y Grupo Kattan, cuyas trayectorias permiten destacar la permanencia y evolución de las iniciativas empresariales orientadas a la responsabilidad social y la sostenibilidad, y reafirman el compromiso de incorporar estos principios en la gestión y toma de decisiones de las organizaciones.

La vigésima edición del Sello Fundahrse de ESR fue una noche para celebrar los logros alcanzados y establecer nuevas estrategias para acompañar al sector privado hondureño en la incorporación de prácticas responsables, incentivando una cultura empresarial en la que la ética, la competitividad y el bienestar colectivo sean parte de una misma visión de desarrollo.

Para finalizar, los asistentes disfrutaron de un banquete especial, seguido de un espectáculo del artista hondureño Manu Martínez, junto a la Asociación Cultural Zorzales de Sula, que dio paso a un momento para compartir entre colegas e intercambiar sonrisas que inmortalizaron el festejo.

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Redacción web
Marisol Soto

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