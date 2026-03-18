Fogo de Chão trae su churrasco brasileño premium a Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Fogo de Chão, la cadena de churrasco brasileño con 47 años de historia y presencia en cuatro continentes, celebró su preapertura en Tegucigalpa ante un grupo selecto de invitados convocados por Banco Atlántida, en una velada que combinó gastronomía de alto nivel, alianzas estratégicas y el anuncio de que Honduras ya forma parte del mapa global de una de las franquicias más reconocidas del sector. El restaurante, enclavado en colonia Tepeyac, lleva el número 120 en el contador mundial de la marca, un dato que resume mejor que cualquier adjetivo la dimensión de lo que acaba de instalarse en la capital. Kim y Nelson Muñoz, junto a Víctor Martínez, son los empresarios hondureños que cerraron el acuerdo con la corporación tras un proceso de negociación que se extendió durante casi un lustro, y que culmina con una apertura oficial programada para el 20 de marzo. Alberto Wachholz, director de operaciones de Fogo de Chão y uno de los responsables del desarrollo internacional de la cadena, viajó desde Dallas, Texas, para estar presente en la noche inaugural y reconoció ante los asistentes el peso del momento. "Trabajamos cuatro años para lograr este día aquí", dijo, y agradeció públicamente a la familia Muñoz-Martínez por el esfuerzo sostenido que hizo posible la apertura. Oriundo de Brasil y presente desde los primeros años de la compañía, Wachholz también subrayó los tres ejes sobre los que Fogo de Chão ha construido su reputación en casi cinco décadas: innovación, tradición y calidad de servicio.

La propuesta que los invitados encontraron esa noche es la misma que ha fidelizado comensales en más de una docena de países. Los gauchos circulan entre las mesas con cortes premium asados lentamente a fuego abierto y los sirven directamente ante el comensal, que marca el ritmo de la experiencia con una ficha de doble cara, verde para continuar, roja para pausar.

Banco Atlántida no llegó a esta noche como patrocinador secundario, sino como el arquitecto de la experiencia. La institución financiera más antigua de Honduras asumió el rol de anfitrión y organizó el evento en alianza con Visa, su socio estratégico, bajo una lógica que su vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas, Gustavo Zúniga, dejó clara. "En Banco Atlántida valoramos profundamente la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. Por ello buscamos constantemente crear espacios que nos permitan compartir experiencias memorables, fortalecer nuestra relación y agradecerles por ser parte de nuestra historia", expresó en la nota de prensa. La estrategia detrás de esa presencia la detalló Diana Ramos, vicepresidenta de Mercadeo de la institución, quien anunció que la alianza con Fogo de Chão no se agota en una noche de preapertura. "Este tipo de alianzas nos permite brindar a nuestros clientes acceso preferencial a experiencias únicas, así como promociones especiales que elevan el valor de nuestros productos y servicios, pensados para facilitar su vida y acompañarlos en cada momento", señaló, y adelantó que la institución continuará acercando a sus clientes a experiencias gastronómicas y de entretenimiento de primer nivel a través de los beneficios de sus tarjetas.

El mensaje de Ramos llega en un momento en que la banca de personas redefine globalmente sus estrategias de fidelización, donde la diferenciación ya no depende exclusivamente de las tasas ni de la velocidad de los canales digitales, sino también de la capacidad de conectar a los clientes con experiencias premium. Llevar a sus invitados a ser los primeros en sentarse en el restaurante 120 de Fogo de Chão en el mundo es, en ese contexto, un movimiento tan financiero como simbólico.

Desde el lado de la franquicia, Wachholz fue directo al describir lo que hace distinta a la propuesta. No habló únicamente de carne ni de técnica, compartió sobre lo que ocurre en la mesa cuando el concepto funciona bien. "Fogo de Chão es una empresa familiar para ustedes venir aquí, disfrutar, celebrar, hablar de negocios con sus familias y que disfruten de aquí, Honduras y alrededor del mundo", dijo, y subrayó que los otros 119 restaurantes de la cadena están disponibles para que los clientes hondureños los visiten y encuentren en cada uno de ellos el mismo estándar de hospitalidad que estrenan en Tepeyac.

Para garantizar ese estándar desde el primer día, la corporación desplegó un equipo de entrenadores internacionales llegados desde Brasil, Estados Unidos y México, que trabajaron en el local durante las semanas previas a la preapertura. Es un procedimiento habitual en la cadena para cada nueva inauguración, pero que en este caso adquiere una carga adicional al tratarse del debut de la marca en un mercado que no la conocía de primera mano. El local que HyM Arquitectos diseñó en colonia Tepeyac refleja esa ambición de estándar. El espacio equilibra la calidez de los materiales con la elegancia que el concepto exige, sin caer en la frialdad que suele acompañar a los restaurantes de alta gama, una decisión de diseño coherente con la filosofía que Wachholz resumió en pocas palabras durante la velada: que los comensales lleguen, celebren, conversen y sientan que están en un pedacito de Brasil.