Banco Atlántida celebra el Día del Padre con descuentos exclusivos en Sportline y Olimpia Store

Los usuarios de las Tarjetas de Crédito y Débito Olimpia de Banco Atlántida recibirán un descuento inmediato del 20 por ciento en todas las sucursales a nivel nacional. Por su parte, quienes utilicen otras tarjetas de crédito de la institución bancaria podrán acceder a una rebaja del 10 por ciento en el total de su compra.

El beneficio es aplicable a todos los artículos disponibles en las tiendas, incluyendo la indumentaria y productos oficiales del Club Olimpia Deportivo. Esta apertura permite a los seguidores del equipo adquirir sus artículos favoritos con un ahorro significativo al momento de realizar el pago en caja.

Como incentivo adicional, los clientes que compren durante el periodo de la promoción participarán automáticamente en un sorteo especial. Los premios incluyen una camiseta oficial del club y una experiencia única en los camerinos del equipo durante el próximo encuentro entre Olimpia y Olancho FC.

La vicepresidenta de mercadeo de la institución, Diana Ramos, comentó: “en Banco Atlántida nos llena de orgullo celebrar a los padres hondureños, especialmente a los padres olimpistas que viven con pasión cada momento junto a su equipo. A través de esta alianza con Olimpia y Sportline buscamos brindar beneficios únicos y un descuento de hasta un 20% de descuento al comprar sus regalos del Día del Padre este 14 y 15 de marzo. que fortalezcan la relación con nuestros clientes y su pasión por el fútbol.”

Para maximizar los beneficios, los tarjetahabientes deben registrar sus datos en el sitio web oficial del banco para sumar goles electrónicos en las promociones vigentes. Con este tipo de actividades, la entidad bancaria reafirma su compromiso de ofrecer experiencias memorables y ventajas competitivas a su comunidad de usuarios.