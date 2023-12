Elizabeth Rodríguez, una maquilladora de sueños sobre pasarelas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Era apenas una adolescente creativa y soñadora cuando inició su camino en la industria que una década más tarde le permitiría desfilar su talento como maquilladora en las pasarelas de la New York Fashion Week (NYFW).



“En mi corazón nació un anhelo de querer estar allí algún día, aunque lo veía lejos e imposible. Pero Dios, sin yo saberlo, estaba preparando todo para abrir esa puerta a mi favor. En menos de dos años de residir en esta ciudad vería mi sueño hecho realidad”, relató la hondureña Elizabeth Rodríguez, quien en 2021 migró hacia el país norteamericano.



La originaria de Tegucigalpa mencionó que las pasarelas, el maquillaje y la moda son conceptos por los que sintió una notable afinidad desde que era niña. Sin embargo, fue cerca de cumplir los 20 años de edad que comenzó a formarse y a adquirir experiencia como maquillista.



En la actualidad cuenta con diversos certificados en el campo, que también abarcan asesorías de imagen, técnicas de aplicación de pestañas y estilismo profesional.



“Dios y mi trabajo duro me hicieron merecedora de participar en la NYFW. Gracias a mi directora, Lydiana Rodríguez, quien me confirmó mi ingreso a tan privilegiado evento, que marcó un antes y un después en mi vida profesional, estaré eternamente agradecida”, destacó la capitalina de 30 años.



Cabe mencionar que en septiembre pasado Elizabeth se convirtió en la segunda maquilladora hondureña en dejar su sello en las famosas pasarelas. Antes lo hizo Suhey Rodríguez, en febrero de este mismo año.