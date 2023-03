De maquillar en Honduras al New York Fashion Week: el talento de Suhey Rodríguez

“Empecé a trabajar duro, según yo no se iba a dar tan rápido pero gracias a Dios, aunque el proceso es largo el mismo año que apliqué, ese mismo año me aprobaron”.

“Me maquillaba pero no podía salir así a la calle, solo lo hacía porque me apasionaba”, revela. Así fue aprendiendo poco a poco y con el tiempo la gente empezó a buscarla para que las maquillara, aunque -asegura- no se sentía lista.

“Desde que comencé a capacitarme no he parado, para mí es súper importante ofrecer un servicio profesional y más que todo saber lo que estoy haciendo”, asegura.

“Yo pensé que iba a empezar acá (en Honduras) pero realmente no pasó, me salté el proceso de maquillar en otras pasarelas y eso me parece increíble, son muy pocas las personas que tienen el privilegio de que su primer trabajo sea en un evento tan importante de esa magnitud, ahora obviamente quiero maquillar aquí en el HFW, me gustaría y la verdad espero que este año se pueda dar”, nos comparte.