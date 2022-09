Gina Sarmiento, la abogada y atleta hondureña que con su talento se convierte en pionera en Derecho Deportivo

Y es que Gina cursará el Master in International Business Law and Sports Law, un doble grado donde recibirá el conocimiento para defender -desde una perspectiva legal- la integridad del atleta, tanto física, mental, psicológica, y emocionalmente.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Con 14 años de experiencia en Tenis de Mesa , más de 70 medallas en su haber y una gran pasión por la abogacía, Gina Paola Sarmiento Tejada tiene la importante tarea de representar a Honduras en una de las universidades más prestigiosas del mundo: The University of Lausanne, Suiza.

La joven atleta comenta que desde que inició sus estudios en la Facultad de Derecho supo qué especialidad era a la que se quería dedicar. “Soy una persona que me propongo las metas, y trabajo en ellas hasta lograrlas. Gracias a Dios y al apoyo de mis padres, voy a ser capaz de realizarlo. No hay nada mejor que hacer de tu pasión, tu trabajo diario”, agrega.

Pero ingresar a la University of Lausanne requería dedicación. Inicialmente aplicó a tres universidades en Europa (en Madrid, París, y Lausanne) y aunque en las tres fue aceptada rápidamente, su meta era The University of Lausanne. “Era la universidad que me brindaba lo que yo estaba buscando. Calidad educativa, excelencia del claustro de profesores y diversidad cultural, además está en la ciudad sede de todas las instituciones deportivas más importantes del Mundo”, detalla.

Además expresa lo agradecida que está con sus padres por la oportunidad que le brindan, “es la mejor ciudad y universidad que pude haber escogido, para aprender todas las herramientas esenciales en las áreas, tanto de International Business Law como de Sports Law”.

Gina planea continuar practicando Tenis de Mesa y pertenecer a alguno de los clubes de la Liga Suiza de Tenis de Mesa, con lo que se convertiría además en la primera hondureña jugando este deporte para un club en ese país.