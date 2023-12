Melissa Alvarado, una firma que emerge de la creatividad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hay ciertos artistas que eluden la firma en sus obras, pero al mismo tiempo, son capaces de convertir sus propias vidas en lienzo, novelas y bloques de arcilla sobre los cuales moldear memorias. Melissa Alvarado sí firma obras cada vez más; de hecho, entre el cine, la escritura y el streaming.

En 2022, clasificada por Forbes Centroamérica entre las “100 Mujeres Poderosas”, estuvo detrás de la coproducción de “Yo, Traidor”, un thriller político argentino dirigido por Rodrigo Fernández Engler y filmado entre el país sudamericano y Estados Unidos.

Siete años atrás, en 2016, fundaba Making History Through Love o, más bien, el proyecto que sería su nicho de expansión y afincamiento. “Mi viaje en este ecosistema de producción y promoción de experiencias lo defino en tres líneas de acción clave. La primera es precisamente Making History Through Love, centrada en la producción de conciertos y conferencias masivas. Además, he dado un paso hacia la producción de cine de forma asociada”, apunta.