Daniela Lozano, fotógrafa de realidades que crean consciencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Utilizando la fotografía como una herramienta para generar consciencia social y documentar diversas realidades, Daniela Lozano se centra en capturar momentos auténticos y contar historias que reflejen la condición humana y las problemáticas de su entorno.



Se trata de una artista de la fotografía, egresada de la Escuela de Bellas Artes, conocida por su enfoque social-documental. Con apenas 26 años de edad, se ha dedicado a esta profesión durante los últimos seis años, y este 2023 ha realizado exposiciones en El Salvador y Honduras.



“Mientras paseaba por el encantador pueblo de Amapala me encontré con un instante que me conmovió profundamente. En medio de la escena, un niño descalzo se asomaba tímidamente por la puerta de su modesta vivienda familiar. Ese momento fue un punto de inflexión en mi percepción. Me di cuenta de que había descubierto mi verdadera pasión en la fotografía: la capacidad de capturar momentos con un enfoque social y documental”, recuerda la artista.