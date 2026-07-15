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Sin Bandera en Honduras: 10 canciones que marcaron a toda una generación y que sonarán en sus conciertos

Antes de reencontrarse con sus seguidores en San Pedro Sula y Tegucigalpa, repasamos los éxitos que definieron la carrera de Leonel García y Noel Schajris

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 17:12
Sin Bandera en Honduras: 10 canciones que marcaron a toda una generación y que sonarán en sus conciertos

Después de conquistar al público con sus inolvidables baladas, Sin Bandera regresará a Honduras con dos conciertos como parte de su gira "Escenas tour".

 Foto: Facebook de Sin Bandera.

Tegucigalpa, Honduras.- La música romántica nunca ha sido tan entrañable y melancólica como cuando Sin Bandera es quien compone, ejecuta y transmite. Y Honduras volverá a atestiguarlo.

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El dúo conformado por Leonel García y Noel Schajris llegará a San Pedro Sula (6 de agosto) y a Tegucigalpa (8 de agosto) con su gira "Escenas tour", un recorrido por los éxitos que acompañaron historias de amor, desamor y amistad desde principios de los años 2000.

Estas son algunas de las canciones que difícilmente faltarán en el repertorio de una noche cargada de nostalgia y romance.

"Entra en mi vida". El sencillo con el que Sin Bandera conquistó la radio en 2001. Su letra sobre el inicio de un romance la convirtió en un himno para toda una generación.

"Kilómetros". Una de las baladas más representativas del dúo. Habla de la distancia física entre dos personas enamoradas y sigue siendo una de las canciones más coreadas en sus conciertos.

"Que lloro". Considerada por muchos fanáticos como una de las mejores interpretaciones de Leonel García y Noel Schajris, retrata el duelo tras una ruptura amorosa.

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"Mientes tan bien". El tema ganó aún más popularidad al formar parte de la banda sonora de la telenovela "Las tontas no van al cielo", convirtiéndose en un éxito internacional.

"Y llegaste tú". Su colaboración con Ha*Ash unió a dos referentes del pop romántico y se mantiene entre las canciones más reproducidas del grupo.

"Sirena". Una de las composiciones más poéticas de su repertorio, con la que demostraron que también podían apostar por letras más metafóricas sin perder la esencia romántica.

"Te vi venir". Un tema optimista sobre encontrar el amor cuando menos se espera, que rápidamente se convirtió en un favorito del público.

"Suelta mi mano". Lanzada tras el reencuentro del dúo, mostró una faceta más madura y confirmó que la química entre ambos seguía intacta.

"Que me alcance la vida". Una declaración de amor que se convirtió en una de las canciones más solicitadas en bodas y serenatas.

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"Abrázame". Otro de los clásicos imprescindibles que suele aparecer en sus presentaciones en vivo y que invita al público a cantar de principio a fin.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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