Nuevas fechas para el concierto de Sin Bandera en Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- Los fans hondureños de Sin Bandera tendrán que esperar un poco más para reencontrarse con el emblemático dúo romántico, luego de que se confirmara la reprogramación de sus conciertos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, originalmente previstos para este fin de semana.

Ahora, la esperada parada de "Sin Bandera: escenas tour 2026" en Honduras —tres años después de la última visita de los intérpretes en tierras catrachas— se llevará a cabo en nuevas fechas durante agosto. La presentación en la conocida como ciudad industrial será el próximo 6 de agosto en Expocentro, mientras que el show en la capital del país quedó oficialmente reagendado para el 8 de agosto en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa.

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Aunque el cambio supone una pausa para quienes ya contaban los días para corear éxitos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros” o “Mientes tan bien”, también mantiene intacta la expectativa por un espectáculo que promete una noche cargada de nostalgia, romanticismo y esas baladas que marcaron a toda una generación.

Conformado por Leonel García y Noel Schajris, Sin Bandera se ha consolidado como uno de los proyectos más influyentes del pop latino en español, gracias a letras profundamente emocionales y canciones que han acompañado historias de amor, distancia y reencuentro por más de dos décadas. Para el público hondureño, esta reprogramación no significa una cancelación, sino una nueva cuenta regresiva para vivir una experiencia musical que muchos consideran imprescindible. Ahora, tanto capitalinos como sampedranos deberán ajustar sus calendarios para agosto, cuando el dúo finalmente llegue al país para reencontrarse con su audiencia.

Boletos disponibles

Cabe mencionar que la boletería para ambos conciertos sigue disponible en la página web de eticket.hn.