Junior H confirma su primer concierto en Honduras con el “Latinoamérica en Lágrimas $AD Boyz Tour – LATAM 2026”

Tegucigalpa, Honduras.- Consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina actual, Junior H confirmó oficialmente la llegada de su gira internacional “Latinoamérica en Lágrimas $AD Boyz Tour – LATAM 2026” a Honduras, marcando así su primer gran encuentro con el público del país.
El espectáculo se realizará el próximo 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en un evento presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras.
La preventa oficial estará disponible del 17 al 20 de febrero a través de eticket.hn, con descuentos especiales y beneficios exclusivos para tarjetahabientes BAC, permitiendo a los fanáticos asegurar sus boletos antes de la venta general.
Un artista en ascenso internacional
La llegada del cantante a Honduras se produce tras cerrar una de las giras más exitosas de 2025 en Estados Unidos y México. Entre sus logros más destacados figura haber hecho historia como el artista masculino más joven en agotar dos noches consecutivas en el Hollywood Bowl, además de registrar múltiples presentaciones con entradas agotadas en arenas internacionales.
La gira “LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026” representa una nueva etapa en su carrera y su primera incursión a gran escala en Centroamérica. El tour incluye fechas confirmadas en Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Chile, llevando a la región un espectáculo cargado de emoción, identidad y los temas que han marcado su trayectoria.
Nuevo álbum acompaña el tour
En paralelo con el anuncio de su gira, Junior H lanzó el pasado 12 de febrero su nuevo álbum. El lanzamiento llega en un momento clave de su carrera, respaldado por el impacto sostenido de sus producciones anteriores y una conexión cada vez más sólida con su audiencia, acompañando así el inicio de esta nueva gira internacional.
El concierto en Tegucigalpa se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año, reuniendo a miles de seguidores que esperan vivir una noche histórica con la primera presentación del artista en territorio hondureño.