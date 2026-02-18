Junior H confirma su primer concierto en Honduras con el “Latinoamérica en Lágrimas $AD Boyz Tour – LATAM 2026”

Tegucigalpa, Honduras.- Consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina actual, Junior H confirmó oficialmente la llegada de su gira internacional “Latinoamérica en Lágrimas $AD Boyz Tour – LATAM 2026” a Honduras, marcando así su primer gran encuentro con el público del país.

El espectáculo se realizará el próximo 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en un evento presentado por Conciertos BAC y producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras.

La preventa oficial estará disponible del 17 al 20 de febrero a través de eticket.hn, con descuentos especiales y beneficios exclusivos para tarjetahabientes BAC, permitiendo a los fanáticos asegurar sus boletos antes de la venta general.