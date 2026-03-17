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Ryan Castro en Honduras: las 10 canciones que no faltarán en el Party de Verano 2026

El cantante colombiano Ryan Castro hará su debut en Honduras como parte de la cartelera del Party de Verano 2026. ¿Cuáles son los hits que no pueden faltar en su concierto?

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 13:37
Ryan Castro en Honduras: las 10 canciones que no faltarán en el Party de Verano 2026

Con esta primera presentación en Honduras, Ryan Castro busca consolidar su presencia en Centroamérica y demostrar por qué es uno de los artistas urbanos más seguidos del momento.

 Foto: Instagram.

Tegucigalpa, Honduras.- Con sus canciones impulsadas por los trends de TikTok y el fervor de sus fans, Ryan Castro promete encender el Party de Verano 2026 con un repertorio cargado de éxitos.

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El colombiano, que actualmente se ha consolidado como uno de los artistas urbanos más populares de Latinoamérica gracias a su estilo que mezcla reguetón, trap y R&B con melodías pegajosas que conquistan plataformas de streaming y redes sociales, llega a Tegucigalpa para sumarse al evento de este próximo 21 de marzo en el "Chochi" Sosa.

Su concierto debut en Honduras, incluido en el repertorio de la gran noche, es uno de los más esperados, y los asistentes ya están anticipando los temas que no pueden faltar. Entre sus éxitos más populares se destacan:

Los más virales

1. Jordan (2021). Uno de los temas que catapultó a Ryan Castro al foco internacional, con un ritmo urbano pegajoso que explotó en plataformas y redes sociales desde su lanzamiento en 2021.

2. Monastery (con Feid) (2021). Colaboración con Feid lanzada en noviembre de 2021, combinando reguetón y ritmos caribeños que lo convirtieron en un hit permanente en playlists urbanas.

3. Mujeriego (2021). Tema lanzado en 2021 que consolidó su estilo urbano con un sonido elegante y letras pegajosas que rápidamente se volvieron virales.

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4. Quema (con Peso Pluma y SOG) (2023). Uno de sus éxitos más recientes y virales, lanzado en 2023 junto a Peso Pluma y SOG, que también ha sido reconocido en premios latinos por su impacto en el género urbano.

5. Niña de Mis Sueños (con Blessd) (2022). Balada urbana lanzada en 2022 con rimas melódicas y una colaboración con Blessd, que se ha mantenido popular en redes y plataformas de streaming.

6. La Villa (con Kapo & Gangsta) (2025). Una colaboración festiva de ritmo urbano que se ha convertido en favorita en listas de reproducción, con Ryan junto a Kapo & Gangsta en una vibra de fiesta urbana.

7. Dónde (con Kapo) (2025). Tema colaborativo con el artista Kapo que combina ritmo caribeño y urbano, ampliamente reproducido en playlists latinas desde su lanzamiento en 2025.

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8. Sanka (2025). Parte del proyecto SENDÉ del artista en 2025, con un beat intenso y urbano que ha calado fuerte entre sus seguidores.

9. Ba Ba Bad Remix (con Kybba, Sean Paul & Busy Signal) (2025). Una fusión potente lanzada en 2025 junto a Kybba, Sean Paul y Busy Signal que mezcla ritmos urbanos y dancehall, transformándose en uno de sus temas más reconocidos en premios y tendencias.

10. Chévere (premium remix con Aria Vega) (2026). Uno de sus lanzamientos más recientes, este tema en versión remix aparece en listas destacadas y sigue moviendo tendencias en 2026.

Además de estos hits, los seguidores esperan sorpresas y colaboraciones en el escenario, ya que Ryan suele incluir remixes y versiones especiales de sus canciones más virales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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