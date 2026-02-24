¿Quién es Ryan Castro, el famoso "tío de Godzilla" que se presentará en Honduras?

El Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa recibirá el 21 de marzo a una constelación de artistas urbanos con Ryan Castro como una de sus figuras estelares. Las localidades están prácticamente agotadas.
Bryan David Castro Sosa, conocido como Ryan Castro, nació el 14 de enero de 1994 en Bello, Antioquia. A los 17 años cantaba en los autobuses de Medellín para ayudar a su familia, un inicio que moldeó su carácter y el sonido callejero que hoy lo distingue.
Criado en el barrio Pedregal, llegó al reggaetón desde el rap y el dancehall con influencias de 50 Cent, Eminem y Daddy Yankee.
Su carrera despegó en 2021 con "Jordan" y "Mujeriego", ambos en la Billboard Global 200. El primero acumula más de 582 millones de reproducciones en Spotify.
Después vinieron colaboraciones con Karol G, Peso Pluma, Feid y Maluma, entre otros. En 2024 ganó una batalla legal contra su antigua discográfica, recuperó el 100% de sus derechos y fundó su propio sello, AWOO Team.
Su álbum más reciente, "SENDÉ", le valió cinco nominaciones en los Premio Lo Nuestro 2026.
Más allá de los charts y los premios, hay un detalle que le ha ganado una ternura especial entre los fanáticos del género urbano y que lo ha conectado de manera singular con J Balvin, uno de los grandes referentes de la música latina.
Castro mantiene una amistad cercana con Balvin, al punto de que Río, el hijo del también cantante y la modelo Valentina Ferrer —a quien cariñosamente apodan "Godzilla"—, lo llama "Tío Ryan".
De ahí viene el apodo que hoy corre en redes sociales y que el propio Castro lleva con orgullo.
Esa amistad tomó forma musical recientemente, puesto que el pequeño Río participó en la introducción de "Tonto", el nuevo sencillo de Castro y Balvin que se estrenará el 26 de febrero.
El show del 21 de marzo en Tegucigalpa, que representará su debut musical en tierras hondureñas, incluirá además a Jowell y Randy, que ofrecerán un concierto de tres horas según confirmó Conciertos Honduras, más Kapo, Dalex, Nio García, Darell, Dempra Factoría.
El talento nacional será representado por Fresh Bodden, Juan Freer, Booyan, Los Bohemios, Flow Nation, Raffy, Electro Tegus y Club House.