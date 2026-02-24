  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién es Ryan Castro, el famoso "tío de Godzilla" que se presentará en Honduras?

El “paisa” que cantó en autobuses para sobrevivir ahora llena estadios. Este 21 de marzo llega al Party del Verano con sus éxitos globales

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 11:06
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
1 de 12

El Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa recibirá el 21 de marzo a una constelación de artistas urbanos con Ryan Castro como una de sus figuras estelares. Las localidades están prácticamente agotadas.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
2 de 12

Bryan David Castro Sosa, conocido como Ryan Castro, nació el 14 de enero de 1994 en Bello, Antioquia. A los 17 años cantaba en los autobuses de Medellín para ayudar a su familia, un inicio que moldeó su carácter y el sonido callejero que hoy lo distingue.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
3 de 12

Criado en el barrio Pedregal, llegó al reggaetón desde el rap y el dancehall con influencias de 50 Cent, Eminem y Daddy Yankee.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
4 de 12

Su carrera despegó en 2021 con "Jordan" y "Mujeriego", ambos en la Billboard Global 200. El primero acumula más de 582 millones de reproducciones en Spotify.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
5 de 12

Después vinieron colaboraciones con Karol G, Peso Pluma, Feid y Maluma, entre otros. En 2024 ganó una batalla legal contra su antigua discográfica, recuperó el 100% de sus derechos y fundó su propio sello, AWOO Team.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
6 de 12

Su álbum más reciente, "SENDÉ", le valió cinco nominaciones en los Premio Lo Nuestro 2026.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
7 de 12

Más allá de los charts y los premios, hay un detalle que le ha ganado una ternura especial entre los fanáticos del género urbano y que lo ha conectado de manera singular con J Balvin, uno de los grandes referentes de la música latina.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
8 de 12

Castro mantiene una amistad cercana con Balvin, al punto de que Río, el hijo del también cantante y la modelo Valentina Ferrer —a quien cariñosamente apodan "Godzilla"—, lo llama "Tío Ryan".

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
9 de 12

De ahí viene el apodo que hoy corre en redes sociales y que el propio Castro lleva con orgullo.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
10 de 12

Esa amistad tomó forma musical recientemente, puesto que el pequeño Río participó en la introducción de "Tonto", el nuevo sencillo de Castro y Balvin que se estrenará el 26 de febrero.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
11 de 12

El show del 21 de marzo en Tegucigalpa, que representará su debut musical en tierras hondureñas, incluirá además a Jowell y Randy, que ofrecerán un concierto de tres horas según confirmó Conciertos Honduras, más Kapo, Dalex, Nio García, Darell, Dempra Factoría.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
¿Quién es Ryan Castro, el famoso tío de Godzilla que se presentará en Honduras?
12 de 12

El talento nacional será representado por Fresh Bodden, Juan Freer, Booyan, Los Bohemios, Flow Nation, Raffy, Electro Tegus y Club House.

 Foto: Instagram | @ryancastrro
Cargar más fotos