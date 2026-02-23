  1. Inicio
"Siempre hemos sido tres": JLo felicita a sus mellizos por su cumpleaños 18

Con fotos inéditas y palabras que exponen a la madre detrás de la artista, Jennifer López homenajeó a sus mellizos Emme y Max en el día de su cumpleaños

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 17:12
Una tormenta de nieve en Nueva York fue el telón de fondo del nacimiento de los mellizos Muñiz hace exactamente 18 años. Este fin de semana, Jennifer López recordó ese momento con una publicación que no tiene nada de protocolar ni de estrategia de imagen... lo tiene todo de madre.

 Foto: Instagram | @jlo
La artista publicó en sus redes sociales un montaje de imágenes y videos que recorren la infancia y adolescencia de Emme y Max Muñiz, acompañado de una carta extensa en la que reflexiona sobre el paso del tiempo con una honestidad que pocos esperaban.

 Foto: Instagram | @jlo
"La vida me cambió para siempre", escribió. Y para quien conoce su trayectoria, esa afirmación tiene peso real.

 Foto: Instagram | @jlo
López narra cómo viajó en automóvil hacia el hospital mientras Nueva York se cubría de nieve, y cómo esa imagen quedó grabada en ella como una señal. "En mi corazón supe que así sería siempre su vida: llena de magia", escribió.

 Foto: Instagram | @jlo
El contraste entre la tormenta exterior y la certeza interior que describe habla de una mujer que, en uno de los momentos más intensos de su vida, eligió mirar hacia adentro.

 Foto: Instagram | @jlo
A lo largo del mensaje, López no escatimó palabras para describir quiénes son sus hijos hoy. "No puedo creer que ya sean adultos... ¡18 años! Son tan bondadosos, generosos y cariñosos", escribió, antes de agregar que el mundo fue afortunado el día en que llegaron a él "con todos sus talentos, su espíritu y su corazón".

Foto: Instagram | @jlo
En varios pasajes del texto, la cantante usó el apodo Coconuts (cocos) para referirse a los mellizos, un detalle que habla de una complicidad construida en la intimidad del hogar, lejos de los flashes.

 Foto: Instagram | @jlo
"Decir 'los quiero' nunca podría abarcar la profundidad de sentimiento, afecto y cuidado que tengo por ustedes, mis coconuts. ¡Siempre hemos sido los tres!", escribió López, dejando en claro que ese vínculo ha sido el eje de su vida familiar, por encima de cualquier otra circunstancia.

 Foto: Instagram | @jlo
La artista también dedicó palabras individuales a cada uno. A Emme la llamó "mi rayo de sol".

 Foto: Instagram | @jlo
A Max le dijo que es "increíble tal como es". Pequeñas frases que, en el contexto de una publicación tan íntima, cobran una dimensión distinta.

 Foto: Instagram | @jlo
Hijos de López y el salsero Marc Anthony, Emme y Max han crecido a la sombra discreta de una familia pública pero con vida privada celosamente guardada.

 Foto: Instagram | @jlo
Sin embargo, han tenido apariciones que los han puesto en el radar colectivo. Emme acompañó a su madre sobre el escenario del Super Bowl LIV, en una actuación que quedó en la memoria de millones. Más recientemente, ambos interpretaron juntos Riptide de Vance Joy —Max en la voz principal, Emme en la guitarra— en un video que circuló en redes y confirmó que el talento en esa familia no es una excepción.

 Foto: Instagram | @jlo
