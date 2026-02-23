"Siempre hemos sido tres": JLo felicita a sus mellizos por su cumpleaños 18

Sin embargo, han tenido apariciones que los han puesto en el radar colectivo. Emme acompañó a su madre sobre el escenario del Super Bowl LIV, en una actuación que quedó en la memoria de millones. Más recientemente, ambos interpretaron juntos Riptide de Vance Joy —Max en la voz principal, Emme en la guitarra— en un video que circuló en redes y confirmó que el talento en esa familia no es una excepción.