Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar

El 2024 fue un año de escenarios mayores: actuó como telonero de Karol G en el Santiago Bernabéu, de Maluma en Valencia y de Ryan Castro en Barcelona. También compartió cartel en el Coke Fest de Madrid, estuvo presente en el concierto de apertura de los Latin Grammy y cerró el año en Times Square. En 2025 ha continuado sumando fechas, con presentaciones en el estadio Monumental de Lima y en Costa Rica, además de anunciar su primer tour por Estados Unidos, bajo el nombre Por Si Alguien Nos Escucha.