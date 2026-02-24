Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar

Juan David Loaiza Sepúlveda, Kapo para la industria, tiene 27 años y viene del Valle del Cauca. Descubierto y firmado por Industria Inc., es intérprete y autor de sus propias canciones, un detalle que en el urbano latino no siempre va de la mano y que ha marcado su sello desde el principio.
Su catálogo ha encontrado eco más allá de Colombia y los mercados latinos tradicionales. España, Francia, Alemania, Portugal y Bélgica forman parte del mapa de países donde su música ha ganado terreno, respaldada por colaboraciones con Jhayco, Manuel Turizo, Danny Ocean, Maluma, Ryan Castro, Nicky Jam y Ozuna, entre otros.
El 2024 fue un año de escenarios mayores: actuó como telonero de Karol G en el Santiago Bernabéu, de Maluma en Valencia y de Ryan Castro en Barcelona. También compartió cartel en el Coke Fest de Madrid, estuvo presente en el concierto de apertura de los Latin Grammy y cerró el año en Times Square. En 2025 ha continuado sumando fechas, con presentaciones en el estadio Monumental de Lima y en Costa Rica, además de anunciar su primer tour por Estados Unidos, bajo el nombre Por Si Alguien Nos Escucha.
Su más reciente lanzamiento, ALOH ALOH, entró en tendencia a las pocas horas de publicarse. Antes, Más que tú, junto a Ozuna, ya había logrado un alcance notable en TikTok y se había posicionado en varios países simultáneamente.
1. Ohnana
2. Uwaie
3. Más que tú (ft. Ozuna)
4. ALOH ALOH.
5. La Villa
6. Imagínate
7. Carita Angelikal
8. No Cry.
9. Te Quiero.
10. Dónde.