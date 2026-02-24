  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar

Las canciones más virales del momento sonarán en Honduras este 21 de marzo con la llegada de Kapo al Party del Verano

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 12:43
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
1 de 14

Juan David Loaiza Sepúlveda, Kapo para la industria, tiene 27 años y viene del Valle del Cauca. Descubierto y firmado por Industria Inc., es intérprete y autor de sus propias canciones, un detalle que en el urbano latino no siempre va de la mano y que ha marcado su sello desde el principio.

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
2 de 14

Su catálogo ha encontrado eco más allá de Colombia y los mercados latinos tradicionales. España, Francia, Alemania, Portugal y Bélgica forman parte del mapa de países donde su música ha ganado terreno, respaldada por colaboraciones con Jhayco, Manuel Turizo, Danny Ocean, Maluma, Ryan Castro, Nicky Jam y Ozuna, entre otros.

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
3 de 14

El 2024 fue un año de escenarios mayores: actuó como telonero de Karol G en el Santiago Bernabéu, de Maluma en Valencia y de Ryan Castro en Barcelona. También compartió cartel en el Coke Fest de Madrid, estuvo presente en el concierto de apertura de los Latin Grammy y cerró el año en Times Square. En 2025 ha continuado sumando fechas, con presentaciones en el estadio Monumental de Lima y en Costa Rica, además de anunciar su primer tour por Estados Unidos, bajo el nombre Por Si Alguien Nos Escucha.

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
4 de 14

Su más reciente lanzamiento, ALOH ALOH, entró en tendencia a las pocas horas de publicarse. Antes, Más que tú, junto a Ozuna, ya había logrado un alcance notable en TikTok y se había posicionado en varios países simultáneamente.

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
5 de 14

1. Ohnana

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
6 de 14

2. Uwaie

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
7 de 14

3. Más que tú (ft. Ozuna)

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
8 de 14

4. ALOH ALOH.

Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
9 de 14

5. La Villa

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
10 de 14

6. Imagínate

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
11 de 14

7. Carita Angelikal

 Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
12 de 14

8. No Cry.

Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
13 de 14

9. Te Quiero.

Foto: Instagram
Las 10 canciones más virales de Kapo que no puedes dejar de escuchar
14 de 14

10. Dónde.

Foto: Instagram
Cargar más fotos