Sarah Ferguson es internada en clínica suiza tras revelaciones de los archivos de Epstein

La exesposa del príncipe Andrés pasó semanas en una exclusiva clínica de Zúrich, “absolutamente devastada”, tras la publicación de los correos sobre Jeffrey Epstein

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 12:26
Lejos de los flashes y sin apariciones públicas desde el bautizo de su nieta Athena el pasado 12 de diciembre, Sarah Ferguson pasó varias semanas internada en Paracelsus Recovery, una exclusiva clínica de bienestar ubicada en Zúrich, a donde llegó “absolutamente devastada” después de que salieran a la luz los correos electrónicos que confirmaban la estrecha relación de su exesposo, el príncipe Andrés, y de ella misma con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Así lo reveló el Daily Mail, que sitúa el ingreso de la exduquesa de York justo después de las festividades navideñas y su salida a finales de enero.

El largo silencio público de Ferguson, que hasta entonces había resultado inexplicable para quienes siguen su agenda, encontraba de pronto una respuesta concreta en esas semanas de aislamiento voluntario al otro lado de los Alpes.

Paracelsus Recovery no es un destino desconocido para ella, hace apenas ocho meses apareció en un video publicado en el canal de YouTube de la clínica en el que describió el lugar como un "cielo seguro".

En una columna para The Telegraph, la propia exduquesa fue más explícita al respecto y señaló que la institución le había ofrecido un santuario, y que no le avergonzaba reconocerlo dado el tratamiento personalizado y de vanguardia que allí reciben quienes enfrentan problemas de salud mental y adicción, especialmente aquellos cuyas batallas permanecen ocultas detrás de una vida pública.

Una fuente cercana le dijo al diario británico que "Sarah había construido una fuerte relación con Paracelsus, por lo que era el lugar obvio para alejarse de todo".

El centro atiende a celebridades y personas de alto poder adquisitivo con un modelo que incluye acceso a 15 especialistas médicos, chófer privado y chef personal durante programas de un mes de duración.

El costo aproximado superaría los 100,000 dólares por semana, una cifra que habla tanto de la exclusividad del lugar como del perfil de quienes buscan su amparo.

El detonante del colapso emocional de Ferguson habría estado asociado con la publicación de los documentos judiciales vinculados al caso Epstein, que pusieron bajo nueva presión a su exesposo Andrew (Andrés) Mountbatten.

Los archivos dejaron en evidencia la cercanía del príncipe con el magnate estadounidense sentenciado por delitos sexuales, incluso después de que este fuera acusado de prostituir a una menor de edad. Andrés, despojado de sus funciones reales desde 2019, llegó incluso a ser arrestado en el contexto de las investigaciones derivadas de esos expedientes.

Hasta ahora, Ferguson no ha emitido ninguna declaración sobre su estancia en la clínica suiza.

Paracelsus Recovery, por su parte, respondió a la revista People con su política habitual de confidencialidad, sin confirmar ni desmentir que la exduquesa hubiera estado bajo su cuidado.

