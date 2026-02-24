Sarah Ferguson es internada en clínica suiza tras revelaciones de los archivos de Epstein

Lejos de los flashes y sin apariciones públicas desde el bautizo de su nieta Athena el pasado 12 de diciembre, Sarah Ferguson pasó varias semanas internada en Paracelsus Recovery, una exclusiva clínica de bienestar ubicada en Zúrich, a donde llegó “absolutamente devastada” después de que salieran a la luz los correos electrónicos que confirmaban la estrecha relación de su exesposo, el príncipe Andrés, y de ella misma con el depredador sexual Jeffrey Epstein.