Seis mujeres más acusan a Russell Brand de conducta sexual inapropiada

Londres, Inglaterra.- Otras seis mujeres han acusado a Russell Brand de conducta sexual inapropiada, después de que el actor y comediante británico fuera condenado el lunes a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual, informó este viernes el periódico The Times. Una investigación de ese diario y de su edición dominical, The Sunday Times, señala que Russell Brand mantuvo relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento y que posteriormente le pidió disculpas, tanto en persona como por mensaje de texto. También recoge el testimonio de otra mujer, con quien el comediante habría mantenido relaciones íntimas pese a que ella le pidió que parara porque le estaba causando dolor. Esta última mujer, que tenía 19 años cuando conoció a Brand en 2007, afirmó que, después de lo ocurrido, el actor le dijo: "Esta noche ha sido consentida. Nadie ha hecho nada que no quisiera hacer".

Asimismo, una seguidora acusó a Brand de conducta inapropiada. La mujer, a quien conoció después de una actuación en el espacio para eventos The Chapel, en San Francisco (Estados Unidos), en 2013, dijo que él la "manoseó" y le metió la mano dentro de los pantalones. Otra mujer relató que Brand se le acercó en 2005, durante un festival de música, y le dijo: "Por favor, solo necesito tener sexo contigo, te pagaré", según la investigación publicada este viernes sobre el comportamiento del comediante a lo largo de su carrera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El actor también fue acusado de conducta indebida por una mujer que ganó un concurso de música y fue invitada a participar en su programa en 2006. Según su testimonio, después de encontrarse esporádicamente durante el año siguiente, Brand le pidió que lamiera la tapa de un retrete en su casa y "se enfadó" cuando ella se negó.