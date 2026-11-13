Seis mujeres más acusan a Russell Brand de conducta sexual inapropiada

Londres, Inglaterra.- Otras seis mujeres han acusado a Russell Brand de conducta sexual inapropiada, después de que el actor y comediante británico fuera condenado el lunes a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual, informó este viernes el periódico The Times.
Una investigación de ese diario y de su edición dominical, The Sunday Times, señala que Russell Brand mantuvo relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento y que posteriormente le pidió disculpas, tanto en persona como por mensaje de texto. También recoge el testimonio de otra mujer, con quien el comediante habría mantenido relaciones íntimas pese a que ella le pidió que parara porque le estaba causando dolor.
Esta última mujer, que tenía 19 años cuando conoció a Brand en 2007, afirmó que, después de lo ocurrido, el actor le dijo: "Esta noche ha sido consentida. Nadie ha hecho nada que no quisiera hacer".
Asimismo, una seguidora acusó a Brand de conducta inapropiada. La mujer, a quien conoció después de una actuación en el espacio para eventos The Chapel, en San Francisco (Estados Unidos), en 2013, dijo que él la "manoseó" y le metió la mano dentro de los pantalones.
Otra mujer relató que Brand se le acercó en 2005, durante un festival de música, y le dijo: "Por favor, solo necesito tener sexo contigo, te pagaré", según la investigación publicada este viernes sobre el comportamiento del comediante a lo largo de su carrera.
El actor también fue acusado de conducta indebida por una mujer que ganó un concurso de música y fue invitada a participar en su programa en 2006. Según su testimonio, después de encontrarse esporádicamente durante el año siguiente, Brand le pidió que lamiera la tapa de un retrete en su casa y "se enfadó" cuando ella se negó.
Otra mujer, que trabajaba en un establecimiento de Londres al que el comediante acudía con frecuencia en 2015, contó que un miembro del equipo de Brand le dijo: "Russell te quiere" y que "está en los aseos para personas con discapacidad". La mujer relató que, al entrar, encontró las luces apagadas. Brand dijo que necesitaba papel higiénico, pero la agarró cuando ella se acercó para dárselo.
Brand, de 51 años, comenzó a cumplir su condena el lunes en la prisión de Wandsworth, en Londres, después de que un tribunal de esta ciudad lo declarara culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres durante su carrera.
Al dictar la condena, el juez Joel Bannathan, del tribunal de Southwark, al sur de Londres, calificó al comediante como un "depredador sexual". También destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que afrontar el trauma derivado de los delitos cometidos por Brand.