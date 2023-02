Rudi Mejía, el hondureño viral en redes por ayudar a las personas: “Dios me está usando para bendecir”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Trabajador, disciplinado y con unas profundas ganas de ayudar siempre a los demás, son algunas de las palabras que describen a Rudi Mejía, un periodista hondureño que se ha viralizado en las redes sociales por su altruismo. +Regístrese aquí para acceder a más noticias en El Heraldo

Originario de Tegucigalpa, Rudi es tan amante del gimnasio, el pollo asado y las baleadas, como de tender una mano a las personas que más lo necesitan. EL HERALDO dialogó con él sobre cómo ha logrado ayudar a tantas personas. A continuación la entrevista.

Contame, ¿cómo nace la idea de ayudar a las personas? Un día no tenía nada para comer, mi situación económica estaba mal, me puse a escuchar música cristiana, me puse a orarle a Dios, me quebranté y en ese instante hice un pacto con Dios que si me daba solvencia económica yo iba a entregar mi Diezmo donándoselo a las personas de la calle. Y así fue, Dios me bendijo, fui a Estados Unidos, estando en tierras norteamericanas, Dios puso en mi corazón que tenía que volver a Honduras y regresé y en el avión que me traía de Miami a Panamá, comencé a llorar, porque consideré que era una locura volver a Honduras, ya que no hay oportunidades de empleo y hay mucha pobreza, venía de un país de primer mundo donde se puede tener todo lo que uno sueña. Llorando me dije: “Que sea la voluntad de Dios, regreso a Honduras”. Un día estando en Honduras, me levanté a las 8:00 de la mañana y salí agarrar sol donde un señor que vende frutas, mientras platicaba con él, un niño de dos años con mucha timidez venía a comprar un mango que costaba 5 lempiras, pero el niño solo tenía 3 y de casualidad y porque Dios así lo quiso, lo único que andaba en mi bolsa eran dos lempiras.

Entre el niño -que se llamaba Pedrito- y yo, ajústanos los 5 lempiras para el mango. En ese momento me dio por grabar al bebé y decirle lo lindo que era. Una semana después, abrí TikTok para documentar mi viaje en EEUU, al querer subir los videos de mi viaje miré el video del niño, lo subí de manera inocente, y el video se volvió viral. Mi primera donación fueron dos lempiras. Dios me está usando como su instrumento para bendecir a las personas de la calle que no tienen esperanza.

¿Recibís ayuda? Actualmente tengo el apoyo de muchos de mis seguidores que han depositado su confianza en mí y sí tengo muchas ayudas económicas de ellos. ¿Por qué compartir esto en redes?

Para incentivar a los demás a que seamos más solidarios con la gente de la calle y porque somos el pueblo representando al pueblo porque solo el pueblo salva al pueblo. ¿Qué mensajes has recibido por tu labor? Todos son positivos, no tengo ningún mensaje negativo, la gente aplaude lo que hago y eso me motiva a seguir ayudando a más personas. Siempre me dicen que Dios me bendiga y que anhelan más personas como yo en Honduras.

¿Pensás seguir haciéndolo?

Claro, seguiré haciendo esto hasta que Dios me lo permita, no voy a parar hasta que Dios quiera que deje de hacerlo. Mi compromiso es con Dios y voy a llegar hasta donde él lo permita. Si Dios me pide que deje de hacer esta obra la dejaré de hacer, de lo contrario seguiré ayudándole a la gente en situación de calle.

¿Hasta donde querés llegar con la ayuda? Quiero llegar a bendecir miles de personas y construir albergues donde pueda alimentar a todos los niños de la calle y a los ancianos que han sido olvidados y están desamparados. Además, quiero ser diputado para tener la capacidad de bendecir más personas. En Honduras ya pusieron a futbolistas y payasos en el Congreso Nacional, porque no puedo ser diputado si tengo estudios, soy licenciado en periodismo. ¿Has buscado ayuda para poder seguir apoyando a quienes lo necesitan?

No he buscado ayuda, solo cuento con el apoyo de mis seguidores de TikTok e Instagram.