Rubí responde a comparación con Jolette: ‘No vengo a causar polémica, yo quiero aprender’

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La Academia es uno de los realitys más populares de México y cada generación tiene sus particularidades. En este, por ejemplo, se ha robado la atención la concursante Rubí, la exquinceañera más popular del país, quien ha sido fuertemente criticada por los jueces e internautas.

Mientras el jurado asegura que la joven no debe estar en el concurso, los usuarios han comenzado a compararla con Jolette, la exacadémica que causó revuelo en su paso por el reality show en la cuarta temporada.

De modo que Rubí decidió referirse al tema luego de que una entrevista que le realizaron en la cuenta de TikTok de La Academia, donde le preguntaron si estaba en el programa para ser la nueva versión de la exacadémica.

“Para nada -soy como ella-, sí se quien es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, dijo.

Otra de las preguntas que le hicieron fue relacionada a que si se sentía o no más preparada que Jolette a lo que respondió que “Ella tiene su estilo de voz, yo tengo mi estilo de voz, a mí no me gusta compararme con las personas, porque siento que cada persona es única”.

Por otro lado, Rubí se sorprendió por el apoyo recibido por otra parte del público. “Yo pensé, me van a atacar, me van a fulminar en redes sociales, ni quiero ver redes, pero de hecho no sabía que en esto son muchas reacciones”, agregó.

