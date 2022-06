Joven acusa a La Academia de racismo tras no aceptarla por ser ‘muy blanca’

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una joven aspirante a La Academia 20 años, identificada como ‘Nat Melo’, acusó al reality show de ser racista luego de rechazar su participación por ser ‘muy blanca’ y con un perfil ‘agringado’.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la joven compartió su terrible experiencia. “Son unos injustos, fraudulentos y racistas”, comenzó diciendo.

Según explicó, ella se sometió al casting musical, pasó los cuatro filtros y quedó como finalista del concurso, sin embargo, la producción le informó que la llamarían para dar futuras indicaciones, cosa que nunca pasó.

“Me he comunicado y buscando a la producción y solo me dicen ‘es que tu perfil está agringado’ y eres ‘muy blanca’ y cuando los fui a buscar me dijeron ‘no sabemos qué va a pasar contigo’”, reveló.

LEA: El día que Arturo López Gavito criticó una canción de Ana Bárbara en La Academia