Karol G y Anahí unen sus voces y cantan “Sálvame” en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La cantante colombiana Karol G sorprendió a su público cuando llamó a una invitada muy especial al escenario para que juntas interpretaran una icónica canción. Se trataba de Anahí, la exintegrante de RBD, con quien cantó “Sálvame”.

La intérprete de “Bichota” anunció que había una invitada muy especial y que era una de sus mayores ídolos musicales.

“Les tengo una sorpresa México, estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza para mantener cordura, la persona que está ahí, ustedes la aman tanto como yo y ha sido parte de mi crecimiento y pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla”, dijo.

Segundos después, en las pantallas aparecieron fotos de Anahí durante algunos conciertos con RBD. De inmediato empezaron los gritos y los aplausos en el Arena de CDMX.

Anahí saltó al escenario con un sombrero, como solía hacerlo antes, y comenzó a cantar uno de los mayores éxitos de RBD.

Karol G se hincó sobre una rodilla para admirar lo que estaba ocurriendo y luego se unió a cantar con ella.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, contó Karol al público luego de la presentación.

Entre lágrimas, Anahí también se dirigió a su compañera y al público que no dejó de aplaudir y gritar. “Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!”.