Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026

El legendario rapero hizo una aparición estelar este domingo 11 de enero en los Golden Globes 2026, celebrados en el Beverly Hilton, consolidándose no solo como ícono de la música, sino también como una figura cada vez más habitual en los grandes eventos de Hollywood.
Snoop Dogg apostó por un look elegante con su sello personal, con unos lentes totalmente oscuros de la marca Versace.
Este día luce un traje negro clásico que elevó con detalles en rojo, una combinación que aportó carácter y sofisticación.
La chaqueta destacó por una franja roja y botones dorados, elementos que rompieron con la sobriedad tradicional y reflejaron su estilo audaz.
El conjunto fue complementado con pantalones a juego, una corbata bien estructurada y sus infaltables gafas oscuras, un accesorio que ya es parte de su identidad pública.
El resultado fue un equilibrio perfecto entre formalidad y actitud urbana, una fórmula que Snoop domina con naturalidad.
Lejos de seguir tendencias efímeras, el artista optó por un atuendo que reafirma su estatus como referente cultural.
Snoop dejó claro que la elegancia también puede convivir con la irreverencia y el estilo callejero que lo han caracterizado durante décadas.
Se llevó las miradas de todos en la entrada de los Golden Globes.
Su actitud le dio el toque especial a su look.