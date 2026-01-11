  1. Inicio
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026

Snoop Dogg volvió a demostrar que su presencia en una alfombra roja nunca pasa desapercibida. Aquí las imágenes de su look y paso por la alfombra

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 18:21
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
1 de 10

El legendario rapero hizo una aparición estelar este domingo 11 de enero en los Golden Globes 2026, celebrados en el Beverly Hilton, consolidándose no solo como ícono de la música, sino también como una figura cada vez más habitual en los grandes eventos de Hollywood.

 Fotos: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
2 de 10

Snoop Dogg apostó por un look elegante con su sello personal, con unos lentes totalmente oscuros de la marca Versace.

 Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
3 de 10

Este día luce un traje negro clásico que elevó con detalles en rojo, una combinación que aportó carácter y sofisticación.

Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
4 de 10

La chaqueta destacó por una franja roja y botones dorados, elementos que rompieron con la sobriedad tradicional y reflejaron su estilo audaz.

 Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
5 de 10

El conjunto fue complementado con pantalones a juego, una corbata bien estructurada y sus infaltables gafas oscuras, un accesorio que ya es parte de su identidad pública.

 Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
6 de 10

El resultado fue un equilibrio perfecto entre formalidad y actitud urbana, una fórmula que Snoop domina con naturalidad.

 Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
7 de 10

Lejos de seguir tendencias efímeras, el artista optó por un atuendo que reafirma su estatus como referente cultural.

 Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
8 de 10

Snoop dejó claro que la elegancia también puede convivir con la irreverencia y el estilo callejero que lo han caracterizado durante décadas.

 Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
9 de 10

Se llevó las miradas de todos en la entrada de los Golden Globes.

 Foto: EFE
Elegancia con actitud: Snoop Dogg roba miradas en los Golden Globes 2026
10 de 10

Su actitud le dio el toque especial a su look.

 Foto: EFE
