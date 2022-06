Christian Nodal revela por qué filtró los mensajes que le envió Belinda

Ante esto, el intérprete de “Adiós amor” decidió aclarar de una vez por todas por qué mostró las capturas de pantalla ese día. “Yo soy una persona muy real, ¿Sabes? Y el hecho de que una artista esté hablando, aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos y de almas y hay almas malas y cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano es que saben cómo hacer cosas buenas y cosas malas. Yo puedo no salir a hablar entrevistas o no decir nada y estar haciendo cosas malas para jod... la carrera de otras personas. ¿Cómo? Con campañas negras... Y por eso mi coraje es que la gente no entiende que yo soy real y voy directo. El hecho de que otras personas se vayan por las ramas no quita que estén ahí haciendo daño”, explicó el joven a TV Azteca.

Tras decir esto, se le consultó qué mensaje le gustaría dejarle a Belinda, y aunque al inició dio esperanzas de un acercamiento, pues soltó una ligera sonrisa, finalmente fue contundente al asegurar que ya no hay posibilidad de volver, pues se cruzó una línea.

“Yo quisiera seguir los rumbos; es que ya no se puede, ya no se puede porque yo creo que se cruzó una línea ahí. Fue una relación en la que como cualquier otro ser humano te entregas, pero las cosas no salen bien y hay que ser conscientes de poder caer en las redes, porque yo cada vez que la he regado la he tenido que pagar muy caro y no ha sido nada fácil, soy un ser humano también y el hecho de que no externe lo que siento no significa que no he estado en el piso, destruido varias veces también”, finalizó.

Actualmente, el cantante se ha dejado ver de la mano de la rapera argentina, Cazzu, con quien fue captado comiendo un helado y recorriendo las calles de Antigua Guatemala.

Cabe mencionar que antes de ser vistos caminando por la ciudad, la rapera argentina estuvo presente en el Palenque que Nodal ofreció en México donde también cantó su música.

Pero a inicios de mayo, cuando llegó a San Pedro Sula a ofrecer un concierto, el famoso también fue captado junto a Mariana García, una joven originaria de Sinaloa, México, quien es modelo de diferentes marcas.

