Aseguran que Shakira quiso volver con Piqué

El portal además detalló que Shakira tenía la esperanza de rescatar todo, pero al ver la negativa del jugador del Barcelona decidió no buscarlo más, por lo que buscó salir de España para vivir en otro lugar con sus hijos.

Según el medio español 20minutos , la cantante colombiana intentó volver con Gerard Piqué dos veces, pero, según el jugador, eso ya no era posible porque la relación estaba completamente rota.

Ya comenzó a correr el rumor del nuevo amor del futbolista. Al parecer se trata de “una joven rubia de 22 años, que está estudiando y trabaja de azafata de eventos en Barcelona”.

También se conoció que Piqué era quien se quería separar de Shakira. “Piqué hacía tiempo que quería separarse, pero Shakira no. No puedo precisar qué relación tiene Piqué con esta chica, pero sí me consta que sentó mal a Shakira”, dijo Lorena Vázquez en el programa ‘Ya es mediodía’.

VEA: Hermana de Shakira habla de cómo está la cantante tras separación con Piqué.