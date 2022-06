Hermana de Shakira habla de cómo está la cantante tras separación con Piqué

BARCELONA, ESPAÑA.- Lucy Mebarak, la hermana de la cantante Shakira, habló por primera vez de la situación que está enfrentando la colombiana tras su separación con Gerard Piqué, luego de 12 años de relación y dos hijos.

Fue tras su llegada a España, a donde llegó para visitar a su papá que semanas atrás sufrió un accidente en el que se golpeó la cabeza, que la joven dio detalles de cómo está su hermana luego que confirmara la noticia.

Aunque aseguró que aún no ha visto a su Shak, sí dejó claro que se comunica con ella por teléfono.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, comentó.

MIRE AQUÍ: Actores, cantantes y el hijo de un expresidente: los amores de Shakira antes de Piqué

Sin embargo, sí dejó claro que la intérprete de “Te Felicito” no se encuentra en España ya que ha preferido alejarse junto a sus hijos mientras dure el escándalo.

“Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España”, reveló.

Mala relación

En unas declaraciones de la periodista Laura Fa en el programa “Sábado Deluxe” se informó que la cantante y el defensa del Barcelona están fuera de Barcelona junto a sus hijos.

Según la comunicadora, un tema deportivo de uno de sus hijos los habría llevado a estar juntos nuevamente.

VEA AQUÍ: De ser infiel a sufrir traición: Los baches de Shakira en el amor en los últimos años

Sin embargo, afirmó que la relación entre ambos sería muy mala. Además afirmó que el catalán llevaría tres meses viviendo solo.

Estas declaraciones avivaron más las teorías de que el tema de Shakira con Rauw Alejandro, “Te Felicito” está dedicado al futbolista del club culé. No sería la primera vez que la colombiana le dedica un tema, al inicio de su relación escribió “Me enamoré” para él.