¿Quién es el exnovio de Shakira que estuvo en prisión por violencia doméstica?

“Cuando comienzo a trabajar y que mi carrera despega, tenía treinta y pico de años, inmaduro totalmente, gente a mi alrededor que alimentaba mi ego. Luego descubrí que el ego, el narcisismo y meterte en toda esa vorágine de oscuridad de la fama no me dejó nada, al contrario, me llevó por un camino que no es correcto, y me costó hasta mi libertad que es lo más preciado que tiene un ser humano”, dijo.

Según detalló el actor de ‘La viuda de blanco’, su infancia estuvo marcada por violencia intrafamiliar, por lo que siguió el patrón con una de sus parejas, quien lo denunció y tuvo que pasar tres meses en una prisión costarricense.

“La pasé muy mal, perdí contratos y por poco me pierdo a mí mismo, intenté suicidarme en una ocasión, y no me siento orgulloso de eso, pero lo digo para que sirva de aprendizaje”, culminó.

Aunque se desconoce la identidad de la víctima, se sabe que no es Shakira. El actor confesó que está recibiendo terapia para poder controlar su enojo.

