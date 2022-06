Esto hace Natti Natasha todos los días por Raphy Pina

La cantante, que tiene una niña con el productor musical, compartió con sus más de 63 millones de seguidores lo que hace todas las noches por su amado.

En la única entrevista que Natti ha hablado sobre la situación de su prometido afirmó que tras conocer la noticias sintió “horrible” y aseguró que ese día fue una “pesadilla”.

“Pero yo sé quién es él. Confío 100 por ciento en la inocencia de Raphy Pina”, sostuvo.

MIRE AQUÍ: Natti Natasha asegura estar emocionalmente afectada por sentencia de Raphy Pina

“Si algo he aprendido de Raphy es echar para adelante. Que no esté hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa. Pero no se lo dije, porque le quiero demostrar que todo lo que me ha enseñado lo voy a ejecutar”, añadió.