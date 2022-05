Condenan a Raphy Pina a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas

SAN JUAN, PUERTO RICO.-El productor musical Raphy Pina fue condenado este martes a 41 meses de prisión por el delito de posesión ilegal de armas.

El juez federal Francisco Besosa, de la corte de distrito de Puerto Rico, le impuso además una multa de 150,000 dólares. Cabe recordar que su defensa había solicitado libertad condicional sin pena de cárcel.

“Voy para mi casa a darle un beso a mi hija. Me voy a cambiar y a entregarme voluntariamente”, dijo luego de haber escuchado la sentencia.

LEA: Sale a la luz lo que habría dentro de ‘cuarto oculto’ de Raphy Pina

“Voy a reorganizar todo. Mi equipo de trabajo ya sabe lo que tiene que hacer. Van a gozar de música, mientras yo me la disfruto. Nadie está preparado del todo, pero estoy positivo”, agregó.

“Hoy me voy a prisión, pero voy a volver y voy a pelear con mis derechos. Solo les pido fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia y que sepan que yo no me voy a dejar”, siguió.

ADEMÁS: Raphy Pina se muestra por primera vez usando grillete electrónico tras su juicio